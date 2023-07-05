Холопство: почему русские добровольно становились «рабами»

В современном русском языке слово «холоп» обычно имеет негативную коннотацию и используется иронически для обозначения человека, подчиняющегося начальству. Однако в Древней Руси холопы составляли значительную социальную группу, и их жизнь не всегда была полна тягот и лишений. Некоторые свободные люди добровольно становились холопами по разным причинам.

Холопство было формой личной зависимости одного человека от другого и существовало на Руси со времен удельных княжеств. По своему правовому положению холопы практически равнялись рабам. В то время холопы были собственностью феодалов, когда крестьяне еще не были полностью закрепощены.

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Господа имели полное право продавать, покупать, дарить, передавать по наследству или отдавать холопов в качестве приданого. Убийство холопа не считалось преступлением с уголовно-правовой точки зрения, хотя такие поступки осуждались как грех по религиозным канонам. Господин имел полное право наказывать холопа и распоряжаться его жизнью по своему усмотрению.

Холопы делились на две категории: страдных людей, которые работали на господина, и приказных людей, таких как слуги, ключники, тиуны и представители сельской администрации. Приказные люди жили лучше, чем обычные крестьяне, и обладали реальной властью.

Большинство холопов теряли свою свободу против своей воли. Воины, попавшие в плен в результате конфликтов или набегов, становились холопами князей. Преступники, такие как воры, грабители и поджигатели, должны были служить пострадавшей стороне, чтобы искупить свои преступления. Бедняки, не выплатившие долги, и разорившиеся торговцы также могли стать холопами.

Удивительно, но некоторые люди добровольно становились холопами по разным причинам, чаще всего из-за материальных проблем. Например, отец семьи в трудной ситуации мог продать себя или одного из детей в холопы, чтобы обеспечить средства для выживания своей семьи. Брак с холопом или холопкой автоматически понижал социальный статус свободного человека, и их дети также становились зависимыми от господина.

Иногда жители Древней Руси становились холопами, чтобы получить престижную работу тиуна или ключника. В таких случаях боярин и холоп заключали договор, определяющий служебные обязанности и права холопа.

Так, княжеский тиун или ключник имел доступ к казне, ни в чем не нуждался, более того, он мог оказывать влияние на решение многих вопросов, в том числе и политических. По сути, такой добровольный холоп являлся влиятельным чиновником, который еще и устраивал на различные должности своих родственников и друзей.

А многие боярские тиуны, в силу их близости к важным господам, имели значительно больше возможностей, чем обычные свободные люди. Для такого холопа получение воли было равнозначно лишению работы.

В некоторых случаях добровольное холопство было оправданно, поскольку оно предоставляло людям не только возможность выжить, но и улучшить свое материальное положение.