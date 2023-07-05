Сделавший предложение своей девушке мужчина выиграл $400 тысяч

Американец сделал предложение своей девушке и на следующий день сорвал в лотерею джекпот.

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Это случилось еще в конце июня. 31-летний Ник Миллер из города Бернард, штат Айова, сделал предложение своей любимой 22 июня. Она ответила согласием. Утром следующего дня по пути на работу он решил попытать счастье в лотерею.

Он приобрел за 30 долларов лотерейный билет игры с джекпотом в 400 тысяч долларов. Сев в машину, Миллер стер защитный слой и понял, что стал победителем. Выигрыш мужчины после уплаты налогов составил 390 101 доллар.