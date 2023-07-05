Какой попугай считается самым умным в мире

Задумывались ли вы, какие попугаи самые умные и могут запоминать больше всего слов? Считается, что это жако, или африканский серый попугай.

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Считается, что серые попугаи могут выучить несколько сотен различных фраз и слов. Кроме того, они способны имитировать человеческие голоса, повторять звуки и даже использовать в подходящих для этого ситуациях выученные выражения.

К примеру, жако могут точно воспроизвести шум бытовой техники, звуки, которые издают другие домашние животные, а также шум автомобильного двигателя. И это будет настолько точно, что люди могут не отличить реальный звук от того, что воспроизвёл попугай.

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Кроме того, серые попугаи могут при помощи выученных слов и фраз выражать радость, недовольство, просить еду или питьё. Интересно, что они также запоминают выражения, которые слышат от людей, и начинают их применять в подходящих ситуациях. То есть у них действительно есть понимание контекста.

Жако обитают в основном в центральной и западной частях Африки. Они любят селиться в густых лесах с высокими деревьями. В длину птицы обычно до 30-35 см, а размах их крыльев составляет 65 см.

В дикой природе они живут большими стаями. И у каждого члена стаи при этом есть своя роль.