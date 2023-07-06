День в истории: настал вечер трудного дня

Чем примечательна дата 6 июля?

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Начали Универсиаду

6 июля 1954 года в деревне Подпорожье Казачинского района Красноярского края умер писатель и критик Гумер Гали. Родился 16 июня 1900 года в селе Старые Тинчали Буинского района, работал в Донбассе, после учился в Татарском коммунистическом университете, начал публиковать рассказы, критические статьи и рецензии. В 1925-м отправился в Париж на Международную выставку искусств представителем Татарстана. Тогда же стал редактором журнала "Безнен юл" ("Казан утлары"), после работал редактором Татарского книжного издательства. В Казани в честь него установлена мемориальная доска на здании на ул. Кави Наджми, 24/20, где он жил в 1931—1937 году.

6 июля 2012 года в Свияжске провели первый Международный фестиваль духовной музыки "Музыка веры". Он проходил в церкви святителя Германа при поддержке Министерства культуры РТ и был придуман для того, чтобы объединить людей разных социальных сфер, конфессий и мировоззрения и приобщить людей широкого круга к искусству музыки.

В ночь с 6 на 7 июля 2013 года в присутствии 45 тысяч зрителей прошла церемония открытия XXVII летней Универсиады на новом стадионе "Казань Арена". В состязаниях приняли участие более 10 тысяч спортсменов из 175 стран, боровшихся за 351 комплект медалей в 27 видах спорта.

6 июля 2022 года "Реальное время" сообщило, что в Татарстане пройти отбор Минсельхозпрода, чтобы получить субсидии из бюджета на возмещение затрат по ремонту сетей и дорог, удалось менее трети садоводческих товариществ. Им полагалась большая часть денег, выделенных в том году по программе, — 237 млн рублей.

Такое счастливое детство

6 июля 1923 года был создан Совет Народных Комиссаров СССР под председательством Владимира Ленина. Занимался СНК обеспечением общественного порядка, распределением государственного бюджета, составлением народно-хозяйственного плана и играл ключевую роль в значимых для общества и страны процессах. В 1946 году СНК СССР был преобразован в Совет Министров СССР.

6 июля 1936 года впервые была обнародована фраза "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!": таким был лозунг, который несли участники физкультурного парада на Красной площади. Позже она попала на плакаты, названия картин, в передовицу "Правды". Образ был закреплен фотографией "Друг детей" с буряткой Гелей Маркизовой. Ее отец был наркомом земледелия Бурят-Монгольской АССР. В ноябре 1937-го его арестовали по обвинению в участии в контрреволюционной панмонгольской организации и проведении контрреволюционной шпионско-диверсионной работы. Расстрельный приговор был приведен в исполнение 14 июня 1938 года. Его жена с дочерью и сыном были сосланы в Туркестан, она погибла при загадочных обстоятельствах.

Уезжаем в Акмолу!

6 июля 1885 года Луи Пастер, французский химик и микробиолог, впервые испытал вакцину против бешенства на человеке. Для этого выдался подходящий случай — 9-летнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака, спасать его нужно было немедленно, иначе бы он умер. Мальчику в течение 10 часов вводили препарат, после чего выяснилось, что первые испытания вакцины на человеке прошли успешно.

6 июля 1964 года в Великобритании вышел в прокат фильм "Вечер трудного дня", в главных ролях снялись участники группы The Beatles. Он не смог стать первым по кассовым сборам в Великобритании (лидировал "Голдфингер"), зато это первая в истории британского музыкального кино картина, получившая две номинации на премию "Оскар".