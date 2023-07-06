Кинологи назвали 3 самые агрессивные породы собак
Люди стараются обходить стороной бойцовских собак, но, как выяснили кинологи портала Petolog, главные агрессоры — породы небольших размеров. Списать их буйное поведение на комплекс неполноценности было бы слишком просто. Исследователи склоняются к выводу, что сами люди считают крох безобидными и не пытаются скорректировать их характер.
Такса
Каково было наше удивление, когда на вершине топа агрессивных собак оказалась эта порода. Как пишет портал, каждая пятая в мире такса кусала незнакомца, а каждая двенадцатая — своего хозяина. Этот маленький монстр ловок, хитер и невероятно умен, поскольку выведен для норной охоты. Любая мелочь, которая таксе не понравится в действиях хозяина, может закончиться для последнего поездкой в травмпункт.
Чихуахуа
Малыши чихуахуа совсем не такие, какими кажутся. Не воспринимать эту собачку всерьез — большая ошибка. Представитель этой породы укусит прохожего с большей вероятностью, чем, например, доберман. Ну а что? Виноваты хозяева модных собачек: исследователи уверены, что избалованность и капризность заложена в чихуахуа уже генетически.
Джек-рассел-терьер
Грубого и пренебрежительного отношения к себе эта порода не терпит. «Какой привет — такой ответ», — девиз джек-рассел-терьеров. Если человек не показал этой собачке, кто в доме хозяин, она решит все сама. А если вы пойдете против ее воли, поговорить по душам не выйдет, укус неизбежен.