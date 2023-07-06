Кинологи назвали 3 самые агрессивные породы собак

Люди стараются обходить стороной бойцовских собак, но, как выяснили кинологи портала Petolog, главные агрессоры — породы небольших размеров. Списать их буйное поведение на комплекс неполноценности было бы слишком просто. Исследователи склоняются к выводу, что сами люди считают крох безобидными и не пытаются скорректировать их характер.

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Такса

Каково было наше удивление, когда на вершине топа агрессивных собак оказалась эта порода. Как пишет портал, каждая пятая в мире такса кусала незнакомца, а каждая двенадцатая — своего хозяина. Этот маленький монстр ловок, хитер и невероятно умен, поскольку выведен для норной охоты. Любая мелочь, которая таксе не понравится в действиях хозяина, может закончиться для последнего поездкой в травмпункт.

Чихуахуа

Малыши чихуахуа совсем не такие, какими кажутся. Не воспринимать эту собачку всерьез — большая ошибка. Представитель этой породы укусит прохожего с большей вероятностью, чем, например, доберман. Ну а что? Виноваты хозяева модных собачек: исследователи уверены, что избалованность и капризность заложена в чихуахуа уже генетически.

Джек-рассел-терьер