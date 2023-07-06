Девушка нашла чемодан и узнала, что ее прадед был помощником Николая II

Блогерша Кейт Ричи из Австралии помогала своей бабушке с уборкой в сарае, где они нашли старый чемодан бренда Louis Vuitton. В нем девушка обнаружила документы, которые доказывают связь ее прадедушки с Николаем II. Подробностями Ричи поделилась в социальных сетях.

По словам девушки, ее прапрадедушка был эмигрантом, покинувшим Россию после революции. В чемодане Ричи нашла фотографии последнего российского императора, а также его письма.

В своем блоге девушка обратилась к русскоязычным подписчикам, чтобы ей помогли с переводом документов. Так, ей удалось выяснить личность своего прапрадедушки — Александра Тецнера, дворянина, который служил чиновником в Министерстве внутренних дел и был сыном статс-секретаря Государственной канцелярии.

Также Ричи узнала, что Николай II назначил ее прадедушку губернатором Олонецкой губернии, однако он так и не смог вступить в должность из-за февральских событий прошлого века.

Кроме этого, из документов следует что Тецнер отправил свою жену баронессу Ольгу Ребиндер и их сына Сергея в Китай, и позже сам отправился за ними. Однако в итоге они осели в Новой Зеландии, где баронесса основала первую православную церковь.

Кейт Ричи рада, что смогла восстановить эту часть истории своей семьи.