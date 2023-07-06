Главная тайна Разина: что на самом деле атаман сделал с персидской княжной

В жизнеописании Степана Разина имеются сведения о его отношениях с персидской княжной. В различных источниках, таких как сказания, живописные работы и песни, описывающие эти отношения, бунтовщик предстаёт как суровая и безжалостная личность, готовая пожертвовать многим ради достижения своих целей.

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Всё началось с того, что во время одного из персидских походов Стенька поймал красавицу-княжну в плен. Она очаровала его своей восточной красотой настолько, что Разин решил жениться на ней. Однако казаки, которые находились под его командованием, подозревали его в предательстве. Они обвинили атамана в том, что он предпочёл своё личное счастье общему делу. Чтобы опровергнуть эти обвинения, Разин приказал бросить молодую княжну в речную пучину. Эту историю описывает Ян Стрейса в своей книге "Три путешествия", переведённой С. Юрченко.

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Отечественные историки не сообщают о таком эпизоде в биографии бунтовщика. Однако интересным аспектом, связанным с "расследованием расправы" над княжной, является то, что в середине ХХ века этим вопросом заинтересовался глава МИД СССР Громыко А.А. Перед переговорами с представителями Ирана его служба получила задание проверить, не станут ли "тёмные страницы прошлого" препятствием для сотрудничества с представителями Западной Азии. Спецслужбы провели исторические исследования и доказали, что такие обвинения не имеют основания. Оказалось, что у атамана и его команды никогда не было в плену знатных персидских женщин. Сомнения вызывает также история о жертвоприношении.