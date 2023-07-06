День семьи, любви и верности 2023: дата, мероприятия, история праздника

Этот праздник появился не так давно, но важность его сложно переоценить. В 2023 году в России вновь будут отмечать День семьи любви и верности.

«Рамблер» рассказывает, когда впервые провели этот праздник, с какой легендой он связан и как его принято отмечать.

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История праздника

Впервые День семьи любви и верности было решено провести 8 июля 2008 года. Инициатива принадлежала жителям Мурома, которые в 2006 году собрали примерно 15-20 тысяч подписей за то, чтобы создать праздник – Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья (в память благоверных князей Петра и Февронии Муромских». Заботы по организации праздника взял на себя Фонд социально-культурных инициатив, президентом которого стала Светлана Медведева. Идею поддержали в регионах, в первую очередь в Москве. Символом праздника решено было сделать ромашку – идеальный цветок, на котором дети обожают гадать «любит – не любит».

Как отмечается День семьи, любви и верности

Основные мероприятия проходят в городе Муроме Владимирской области, сюда обязательно приезжает Светлана Медведева, как президент Фонда социально-культурных инициатив, иногда ее сопровождает муж Дмитрий Медведев, бывший президент России. В каждом городе праздник проходит по своей программе, но главным во всех регионах остается вручение медали «За любовь и верность», которую учредил Организационный комитет по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Награду вручают супругам, прожившим в браке более 25 лет и воспитавших достойных детей.

Легенда о Петре и Февронии

Почитание этих святых было возрождено в 1990-е годы. В Муроме даже перенесли празднование дня города на 8 июля, чтобы поддержать сохранение культурно-исторических традиций.

История их любви изложена в «Повести о Петре и Февронии Муромских», которая считается важным литературным памятником XVI века. Согласно преданию, князь муромский Петр заболел проказой, никто не мог его излечить, пока во сне ему не открылось, что помочь может дочь бортника Феврония. Она согласилось помочь, но с условием, что князь женится на ней, однако князь не выполнил обещания, и заболел вновь. Во второй раз его вылечила Феврония, и князь на ней женился, за что бояре изгнали их из города. Но после их отъезда поднялась такая смута, что и князя попросили вернуться, несмотря на то, что женился он на простолюдинке. А Феврония смогла заслужить уважение и любовь жителей города. В преклонном возрасте оба ушли в монастырь и молились о том, чтобы умереть в один день. Так и получилось. Однако священники не захотели исполнить их волю и положили их тела разных обителях, но на следующий день они все равно оказались вместе.

Мероприятия на День семьи, любви и верности

4-11 июля – семейный праздник «Ромашковое счастье» пройдет во всех природных зонах и экологических центрах Москвы

8-9 июля – Фестиваль «Любви все возрасты покорны» в парке «Сказка»

8 июля – День семьи на ВДНХ

8 июля – Якутский праздник Ысыах в Коломенском

8 июля – День семьи в Дарвиновском музее

8 июля – фестиваль «Вкус лета» в «Депо»

Почему для каждого человека важна семья

Именно в семье человек находит эмоциональную поддержку, безопасность и стабильность. Семья предоставляет нам любовь, заботу и понимание, а также помогает нам развиваться и расти как личности. В семье формируются наши ценности, установки и поведение, человек учится коммуникации, сотрудничеству и решению проблем. Семейные ценности и традиции передаются из поколения в поколение, что помогает сохранять культурную и идентичность.

Кроме того, семья помогает нам справиться с трудностями и стрессом. Семья также играет важную роль в нашем образовании и профессиональном развитии, поддерживая нас в достижении наших целей и амбиций.

Как найти свою любовь

Найти свою любовь может быть сложно, но есть несколько вещей, которые могут помочь вам в этом процессе: