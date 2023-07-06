Ивана Купала — 2023: история и традиции праздника

Праздник Ивана Купала — старинный славянский обряд, который имеет древние корни и связан с поклонением природе и божествам. В истории происхождения праздника смешались предхристианские и христианские обряды. В современном обществе день ассоциируется с весельем и отдыхом у воды. Люди чтят обычаи предков, соблюдение коих обещает крепкое здоровье и благополучие на ближайший год. Когда и как появился праздник, а также традиции и гадания на Ивана Купалу — в материале «Вечерней Москвы».

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Когда отмечается Иван Купала в России в 2023 году

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Каждый год дата праздника одинаковая — седьмой день второго месяца лета, но начинать отмечать принято с закатом вечером ранее. Нужно веселиться на протяжении всей ночи до утра. Предки считали, что с наступлением темноты лешие, русалки, водяные, домовые и другая нечисть отправляются «на охоту», также водная и огненная стихии получают волшебную силу. А если найти цветущий папоротник, удача, здоровье и богатство обеспечены. Особый смысл эта ночь получила, так как была кратчайшей в году. Позднее дату меняли не единожды: после крещения Руси Ивана Купала начали праздновать в день появления на свет Иоанна Крестителя — 24 июня, григорианский календарь способствовал переносу веселья на привычную современным людям дату.

История праздника

Иван Купала — языческий праздник, он связан с ритуалами омовения, которые древние славяне делали в день солнцестояния. Такое поверье существует по сей день: если окунуться в этот день в водоем, можно проститься со всеми хворями. Есть мнение, что за этот ритуал дата и получила такое название. Согласно иной версии, язычники почитали некоего бога растений по имени Купала.

Имя «Иван» в названии появилось из-за установления христианства. Дабы отринуть все языческое, празднование приурочили к чествованию Иоанна Крестителя — пророка, который крестил сына Бога в Иордане.

Традиции праздника

Так как огонь, цветы и травы, согласно верованиям, становятся чудотворными в праздненство, многие обряды были связаны именно с ними. «Гуляки» старались перескочить через костер, дабы очиститься от сглаза и заручиться поддержкой высших сил. Женщинам же пламя дарило прекрасные внешние данные и притягательность. Если влюбленные прыгали через костер вместе, больше ничто не могло их разлучить.

Не обходилось веселье и без купания. В волшебную ночь плавать в воде можно было без опаски быть атакованным нечистой силой, так как она покинула водоем.

Целительной, по мнению прародителей, была вся вода. Женщины старались умыть лицо росой, так как она сулила омоложение. Умывшийся росой мужчина мог рассчитывать на прилив сил и ловкости.

Также девушки собирали дикие растения, создавали из них венки, изготавливали обереги от темных сил. Важнейшее значение имело растение папоротник. По поверью оно распускается на мгновенье только раз в году в середине ночи. Того, кто сумеет отыскать мистический цветок, ожидали огромное счастье и любовь.

Гадания на День Ивана Купала

Незамужние девушки плетут венок и кладут его на воду. Не тонет — хороший знак, предвестник ответной любви. Уходит под воду — сердце разобьется.В ночь на Ивана Купалу гадают с помощью огня. Например, можно написать на бумаге желание и поджечь его. Все сгорело полностью — мечта не сбудется, только буквы — нужно набраться терпения. Пламя не тронуло надпись — все будет, как задумано.Гадание по восковой фигуре: нужно лить растопленный воск в холодную воду и наблюдать, как он застывает. Затем извлечь восковую фигуру и смотрите на ее форму. Она может символизировать что-то конкретное, отражать действительность или будущее.Гадание с цветами: девушки выходят на поля и собирают цветы. Далее они кладут цветы перед порогом дома и накрывают их платком или другой тканью. Наутро смотрят, как цветы выглядят. Если цветы остались свежими, значит, девушки получат много внимания от противоположного пола.

Можно ли спать в День Ивана Купала?

Люди в старину старались не смыкать глаз, чтобы обороняться от происков зла. Духи могли навредить дому, скотине и городу.

Нужно ли поститься?

Празднование приходится на срок Петрова поста. По этой причине верующие стремятся следовать правилам по ограничению в еде и питье.

Зачем делать веники в День Ивана Купала?