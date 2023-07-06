Многомужество: в каких странах оно было распространено

Многомужество – это форма брака, в которой одна женщина имеет нескольких мужей одновременно. Эта практика была распространена в разных культурах и странах на протяжении истории человечества.

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Одной из стран, где многомужество было широко распространено, является Гималаи. В гималайской культуре существовала практика полигинии, когда одна женщина имела нескольких мужей. Это было связано с традицией сохранения земельных владений внутри семьи. Также многомужество в Тибете было связано с религиозными верованиями и практиками, включая буддизм.

Еще одной страной, где многомужество было распространено, является Мадагаскар. В мадагаскарской культуре существовала практика полиандрии, когда одна женщина имела нескольких мужей. Это было связано с традицией передачи земельных владений по женской линии. Также многомужество в Мадагаскаре было распространено из-за демографической ситуации, когда количество женщин превышало количество мужчин.

В некоторых регионах Африки, таких как Нигерия и Камерун, также были практики многомужества. В этих культурах многомужество было связано с традицией передачи наследства и земельных владений. Одна женщина могла иметь несколько мужей, чтобы обеспечить свою финансовую стабильность и защиту.

Также стоит отметить, что в некоторых религиозных традициях многомужество было практиковано. Например, в исламе полигиния разрешена, хотя существуют определенные ограничения и требования к этой практике. В странах с мусульманским населением, таких как Саудовская Аравия и Йемен, многомужество может быть распространено среди мусульманского населения.