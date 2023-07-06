Слуга-убийца Пушкина: кем был самый первый маньяк в истории России

Царскосельский лицей, основанный в 1811 году и функционировавший до 1843 года, известен не только своими знаменитыми выпускниками, но и тем, что в его стенах жил и действовал один из первых серийных убийц в России. Константин Сазонов, скромный лицейский денщик, был автором жестоких убийств, совершенных в окрестностях Царского Села в период с 1814 по 1816 годы.

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Сазонов был принят в лицей в юном возрасте и занимал должность дядьки, что соответствовало должности армейского денщика. Несмотря на свою молодость, ему было всего 18 лет на момент начала серии убийств. Он обладал значительной физической силой и убивал своих жертв, перерезая им горло. Полиция долго не могла найти и арестовать преступника, возможно, из-за ограниченности своих полномочий в стенах лицея, который находился под личной опекой министра просвещения Разумовского.

Целью Сазонова был грабеж, и он тщательно обирал своих жертв, отбирая у них деньги и ценности. Однако его жадность и неудачная попытка обобрать извозчика на пути в Санкт-Петербург привели к его падению. Убив извозчика, Сазонов обнаружил в его карманах всего 24 копейки. Эта деталь убийства дошла до нас благодаря рассказу Пушкина английскому путешественнику Томасу Рейксу.

После этого убийства полиция наконец вышла на след Сазонова и скоро арестовала его. Лицеисты, возможно из-за своего юного возраста или надежды на влиятельных родителей, отнеслись к этому событию с юмором и иронией. Даже Пушкин, узнав о преступлениях своего дядьки, ограничился игривой эпиграммой:

«Заутра с свечкой грошевою Явлюсь пред образом святым: Мой друг! остался я живым, Но был уж смерти под косою: Сазонов был моим слугою, А Пешель — лекарем моим»,