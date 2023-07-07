Как девочке из США удалось приоткрыть «железный занавес»

40 лет назад в Советском Союзе побывала Саманта Смит, американская девочка, которая не побоялась спросить руководителя СССР Юрия Андропова о ядерной войне. Корреспондент «МИР 24» Александр Лансков восстановил детали визита доброй воли. Детские голоса в театре «Саманта» звучат почти 40 лет, с тех пор как ее худрук Евгения Зарицкая узнала о гибели самой известной в мире девочки Саманты Смит. Ведь, когда весь мир считал Советский Союз империей зла, именно она, приоткрыв «железный занавес», показала, как на самом деле живет самая большая и закрытая страна.«Что у нас не ходят медведи по Красной площади, что у нас открытые, замечательные дети. Вот от этого мне хотелось оттолкнуться, от мировоззрения ребенка и продолжить ее миссию – через музыку к миру», – пояснила заслуженный работник культуры России, художественный руководитель театра детской песни «Саманта» Евгения Зарицкая.

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О ядерной войне Саманта узнала из разговора родителей. Тогда десятилетняя американка и решила написать письмо тому, в чьих руках была красная кнопка – Юрию Андропову.

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«Если вы против войны, скажите, пожалуйста, как вы собираетесь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я хотела бы знать, почему вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну?», – написала девочка.

И он ответил. Генеральный секретарь пригласил Саманту и ее родителей в гости в СССР. «Я считаю, Андропов воспользовался тем, что он был в центре интриги. Это не случайно. Не случайно бывший председатель КГБ подключился к этой проблеме. За этим что-то стоит», – отметил главный научный сотрудник Института США и Канады PAH Владимир Васильев.

Встречала Саманту и родителей представительная делегация. Сам Андропов из-за состояния здоровья так и не удостоил подругу по переписке аудиенции. Но этих гостей ждал особый прием.

«Гостиница «Советская» очень красивая, прямо-таки похожа на дворец», – напишет позже Саманта в своей книге «Путешествие в Советский Союз». В этом отеле они с родителями будут жить около недели. «Большая спальня, гостиная, кабинет и пианино – в этом номере можно заблудиться», – отметил корреспондент.