Рождество Иоанна Предтечи: история, смысл и традиции праздника
Ежегодно 7 июля православные христиане отмечают один из великих праздников Русской православной церкви. Его полное название — Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский святой после Богородицы, он подготовил израильский народ к пришествию Иисуса Христа и крестил Его в реке Иордан.
История и смысл
Будущий пророк родился в семье иудейского священника Захария и его жены Елизаветы. Вплоть до старости они были бесплодны, о долгожданном ребенке Захарий узнал во время богослужения от Архангела Гавриила. Иоанн родился на полгода раньше Иисуса Христа.
После Рождества Иисуса Христа царь Ирод Великий приказал убить всех младенцев в Вифлееме. Узнав об этом, мать Иоанна сбежала со своим сыном в пустыню. После смерти матери Иоанн остался жить в пустыне, готовя себя к проповеди о пришествии Спасителя и ожидая, когда Господь призовет его для служения.
В 30 лет Иоанн начал крестить людей, погружая их в воду, и проповедовать покаяние. Он призывал людей очиститься нравственно, прежде чем получить внешнее омовение.
Иоанн говорил людям: "Я крещу вас водою, но идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем".
И этот день настал: Иисус Христос — Спаситель мира пришел к Иоанну на Иордан креститься.
Традиции
Церковный устав категорически исключает в этот день из служб все заупокойные, поминальные моления. Верующим в этот день рекомендуются молитвы покаяния и радости.
Рождество Иоанна Предтечи попадает на Петровский пост, который заканчивается празднованием памяти святых апостолов Петра и Павла — 12 июля. На праздник по уставу разрешается вкушать рыбу.
Другие праздники в честь Иоанна Предтечи
Церковь чтит память святого несколько раз в год:
6 октября — Зачатие; 7 июля — Рождество; 11 сентября — Усекновение главы; 20 января — Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения; 9 марта — Первое и второе обретение его главы; 7 июня — Третье обретение его главы; 25 октября — Праздник перенесения его десницы (правой руки) с Мальты в Гатчину.