Рождество Иоанна Предтечи: история, смысл и традиции праздника

Ежегодно 7 июля православные христиане отмечают один из великих праздников Русской православной церкви. Его полное название — Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

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Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский святой после Богородицы, он подготовил израильский народ к пришествию Иисуса Христа и крестил Его в реке Иордан.

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История и смысл

Будущий пророк родился в семье иудейского священника Захария и его жены Елизаветы. Вплоть до старости они были бесплодны, о долгожданном ребенке Захарий узнал во время богослужения от Архангела Гавриила. Иоанн родился на полгода раньше Иисуса Христа.

После Рождества Иисуса Христа царь Ирод Великий приказал убить всех младенцев в Вифлееме. Узнав об этом, мать Иоанна сбежала со своим сыном в пустыню. После смерти матери Иоанн остался жить в пустыне, готовя себя к проповеди о пришествии Спасителя и ожидая, когда Господь призовет его для служения.

В 30 лет Иоанн начал крестить людей, погружая их в воду, и проповедовать покаяние. Он призывал людей очиститься нравственно, прежде чем получить внешнее омовение.

Иоанн говорил людям: "Я крещу вас водою, но идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем".

И этот день настал: Иисус Христос — Спаситель мира пришел к Иоанну на Иордан креститься.

Традиции

Церковный устав категорически исключает в этот день из служб все заупокойные, поминальные моления. Верующим в этот день рекомендуются молитвы покаяния и радости.

Рождество Иоанна Предтечи попадает на Петровский пост, который заканчивается празднованием памяти святых апостолов Петра и Павла — 12 июля. На праздник по уставу разрешается вкушать рыбу.

Другие праздники в честь Иоанна Предтечи

Церковь чтит память святого несколько раз в год: