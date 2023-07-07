Почему праздник Ивана Купалы называется именно так

7 июля отмечается праздник Ивана Купалы, один из самых древних и почитаемых, в том числе и христианской церковью. На этот день приходится Рождество Иоана Крестителя, чье имя также неразрывно связано с купанием и омовением – таинством крещения. Наряду с Рождеством Христовым и Новым годом, Рождество Иоана и Купала, делит год пополам.В старину Ивана Купалу отмечали в день летнего солнцеворота – 21-22 июня, с появлением христианства праздник сдвинулся на 24 июня, когда отмечалось Рождество Иоана Крестителя. По церковному календарю все так и осталось, а вот по Григорианскому выпадает на 7 июля. Это тот случай, когда, казалось бы, более точный календарь полностью смещает изначальный смысл события.

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Сам праздник, по всей видимости, корнями уходит еще во времена единого индоевропейского народа. Слово «купала» мы сейчас однозначно воспринимаем как – купание, омовение, нечто связанное исключительно с водой. Почти так. Но многие этнографы полагают, что произошло оно от праязыка, где было слово «куп» — кипеть, вскипать, страстно желать.

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То есть тесно связано не просто с водой, а еще и огнём. И действительно, одним из самых важных элементов празднования Ивана Купалы был костер. Юноши и девушки должны были прыгать через него – чем выше прыгнешь, тем счастливее будешь. Надо полагать, что таким образом проходил и обряд очищения. Ведь известно, что многие древние верования очищение проводили именно огнем.И водой. Собственно, сейчас все то же самое – мы, уже с высоты науки и образования, знаем, что обеззараживание можно достичь с помощью высоких температур или что-то тщательно помыв. Так что, наверное, не стоит удивляться, что омовение получило и название «купание».Купаловские празднования действительно были свойственны многим народам, не только славянам. И они были схожие по своему действу. Так известно, что костер в ночь на Купалу у франков зажигал сам король. На сегодня, отмечают этнографы, больше всего эти обряды сохранились у белорусов.Начинался праздник в момент заката, когда садящееся солнце отражалось в воде – таким образом оно «купалось». Это был момент, когда отмечалась свадьба, или как сейчас бы сказали годовщина свадьбы, бога Солнца и Зари-Заряницы. В значение праздника входило и просьба даровать богатый урожай – как раз завершались все посевные работы.Таким образом огонь и вода были основными элементами праздника и имели одинаковое значение – очищение. В ночь топили бани, на заре купались, а утренняя роса считалась целебной, ее даже собирали и использовали как лекарство.

Когда возникло христианство, то церкви не пришлось подгонять какой-либо из своих праздников под древний, как это всегда делалось, чтобы обращение происходило безболезненно. Как раз на эти дни солнцеворота приходился праздник Рождества Иоана Крестителя Предтечи – 24 июня солнце все еще стоит в самой высокой точке.Кроме того, так совпало, что имя Креститель в переводе означает «очищающий водой». Впрочем, тут потребуется некоторое объяснение.

«Крестителем» Иоана называют исключительно в русской православной традиции. В остальных применяется слово идентичное «купанию», «омовению». В греческом он зовется Иоаннис Ваптистис. Но суть у понятия «креститель» та же. Дело в том, что обряд крещения проходит через омовение, купель, купание. Ровно так Иоан крестил самого Иисуса Христа.

Иоан Креститель – реальное историческое лицо, о нем рассказывается не только в Евангелии, но и в трудах античных историков, в частности в «Иудейский древностях» Иосифа Флавия. Причем, это тот нечастый случай, когда библейское повествование полностью совпадает с рассказом ученых того времени. Последние были совсем не склонны транслировать слухи или домыслы и сообщали только о фактах, которые считали достоверными.

До появления Иисуса Христа Иоан был самым известным и авторитетным человеком в Иудее. Таких еще называют нравственным ориентиром и счастлива та нация, где они есть. К Иоану приходили все – от фарисеев и саддукеев, которые были элитой, до распоследнего нищего. Хотя как раз элите от него больше всех и доставалось – он их называл «порождением ехидны».

От грехов очищал с помощью воды в реке Иордан. Но было одно важное условие – покаяние. Причем искреннее. Грех уйдет только если искренне в нем раскаялся. Ровно этот же смысл сейчас присутствует в христианской церкви, когда там проводятся обряды отпущения грехов – по факту отпускаются только те грехи, в которых раскаялся не только на словах. Таким образом Иоан это и сформулировал.Ровно таким образом он очистил, крестил, Иисуса Христа. Недаром, сам он о Крестителе говорил так: «из рожденных женами не восставал больший Иоана Крестителя». Церковь почитает вторым после Христа и потому ему дано имя Предтечи.

Авторитет его достиг таких высот, что начал беспокоить иудейского царя Ирода Антипу. А тут еще тот обвинил правителя в прелюбодеянии – Ирод отобрал у брата Филиппа жену Иродиаду, а законную супругу собрался прогнать. Иоана Крестителя арестовали, а потом и обезглавили.

Но тут набатейский царь Арета, чья дочь и была законной женой Ирода, узнал обо всем этом и решил наказать зятя-обидчика. Ирод проиграл битву и войну. В народе решили, что таким образом бог его наказал за грехи и убийство Крестителя. И стал ждать прихода мессии – нового царя. Явился Христос.Вот так и получилось, что один из самых больших христианских праздников, который славит рождение второго по значению человека после Христа, совпал с, пожалуй, самым древним из всех сохранившихся до наших дней народным праздником Купалы.