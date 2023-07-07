Почему праздник Ивана Купалы называется именно так
7 июля отмечается праздник Ивана Купалы, один из самых древних и почитаемых, в том числе и христианской церковью. На этот день приходится Рождество Иоана Крестителя, чье имя также неразрывно связано с купанием и омовением – таинством крещения. Наряду с Рождеством Христовым и Новым годом, Рождество Иоана и Купала, делит год пополам.В старину Ивана Купалу отмечали в день летнего солнцеворота – 21-22 июня, с появлением христианства праздник сдвинулся на 24 июня, когда отмечалось Рождество Иоана Крестителя. По церковному календарю все так и осталось, а вот по Григорианскому выпадает на 7 июля. Это тот случай, когда, казалось бы, более точный календарь полностью смещает изначальный смысл события.
Сам праздник, по всей видимости, корнями уходит еще во времена единого индоевропейского народа. Слово «купала» мы сейчас однозначно воспринимаем как – купание, омовение, нечто связанное исключительно с водой. Почти так. Но многие этнографы полагают, что произошло оно от праязыка, где было слово «куп» — кипеть, вскипать, страстно желать.
То есть тесно связано не просто с водой, а еще и огнём. И действительно, одним из самых важных элементов празднования Ивана Купалы был костер. Юноши и девушки должны были прыгать через него – чем выше прыгнешь, тем счастливее будешь. Надо полагать, что таким образом проходил и обряд очищения. Ведь известно, что многие древние верования очищение проводили именно огнем.И водой. Собственно, сейчас все то же самое – мы, уже с высоты науки и образования, знаем, что обеззараживание можно достичь с помощью высоких температур или что-то тщательно помыв. Так что, наверное, не стоит удивляться, что омовение получило и название «купание».Купаловские празднования действительно были свойственны многим народам, не только славянам. И они были схожие по своему действу. Так известно, что костер в ночь на Купалу у франков зажигал сам король. На сегодня, отмечают этнографы, больше всего эти обряды сохранились у белорусов.Начинался праздник в момент заката, когда садящееся солнце отражалось в воде – таким образом оно «купалось». Это был момент, когда отмечалась свадьба, или как сейчас бы сказали годовщина свадьбы, бога Солнца и Зари-Заряницы. В значение праздника входило и просьба даровать богатый урожай – как раз завершались все посевные работы.Таким образом огонь и вода были основными элементами праздника и имели одинаковое значение – очищение. В ночь топили бани, на заре купались, а утренняя роса считалась целебной, ее даже собирали и использовали как лекарство.
Когда возникло христианство, то церкви не пришлось подгонять какой-либо из своих праздников под древний, как это всегда делалось, чтобы обращение происходило безболезненно. Как раз на эти дни солнцеворота приходился праздник Рождества Иоана Крестителя Предтечи – 24 июня солнце все еще стоит в самой высокой точке.Кроме того, так совпало, что имя Креститель в переводе означает «очищающий водой». Впрочем, тут потребуется некоторое объяснение.
«Крестителем» Иоана называют исключительно в русской православной традиции. В остальных применяется слово идентичное «купанию», «омовению». В греческом он зовется Иоаннис Ваптистис. Но суть у понятия «креститель» та же. Дело в том, что обряд крещения проходит через омовение, купель, купание. Ровно так Иоан крестил самого Иисуса Христа.
Иоан Креститель – реальное историческое лицо, о нем рассказывается не только в Евангелии, но и в трудах античных историков, в частности в «Иудейский древностях» Иосифа Флавия. Причем, это тот нечастый случай, когда библейское повествование полностью совпадает с рассказом ученых того времени. Последние были совсем не склонны транслировать слухи или домыслы и сообщали только о фактах, которые считали достоверными.
До появления Иисуса Христа Иоан был самым известным и авторитетным человеком в Иудее. Таких еще называют нравственным ориентиром и счастлива та нация, где они есть. К Иоану приходили все – от фарисеев и саддукеев, которые были элитой, до распоследнего нищего. Хотя как раз элите от него больше всех и доставалось – он их называл «порождением ехидны».
От грехов очищал с помощью воды в реке Иордан. Но было одно важное условие – покаяние. Причем искреннее. Грех уйдет только если искренне в нем раскаялся. Ровно этот же смысл сейчас присутствует в христианской церкви, когда там проводятся обряды отпущения грехов – по факту отпускаются только те грехи, в которых раскаялся не только на словах. Таким образом Иоан это и сформулировал.Ровно таким образом он очистил, крестил, Иисуса Христа. Недаром, сам он о Крестителе говорил так: «из рожденных женами не восставал больший Иоана Крестителя». Церковь почитает вторым после Христа и потому ему дано имя Предтечи.
Авторитет его достиг таких высот, что начал беспокоить иудейского царя Ирода Антипу. А тут еще тот обвинил правителя в прелюбодеянии – Ирод отобрал у брата Филиппа жену Иродиаду, а законную супругу собрался прогнать. Иоана Крестителя арестовали, а потом и обезглавили.
Но тут набатейский царь Арета, чья дочь и была законной женой Ирода, узнал обо всем этом и решил наказать зятя-обидчика. Ирод проиграл битву и войну. В народе решили, что таким образом бог его наказал за грехи и убийство Крестителя. И стал ждать прихода мессии – нового царя. Явился Христос.Вот так и получилось, что один из самых больших христианских праздников, который славит рождение второго по значению человека после Христа, совпал с, пожалуй, самым древним из всех сохранившихся до наших дней народным праздником Купалы.
Удивительно, каким образом вся символика оказалась переплетена, хотя никто ничего специально для этого не делал и не подгонял. Вот так и образовался единый день, который стали называть Иваном Купалой.