В Японии создали новый фрукт — лимонную дыню
Японская садоводческая компания Suntory Flowers вырастила новый фрукт — Lemon Melon, что можно перевести на русский как «лимонная дыня», пишет japantoday.com.
В Suntory Flowers рассказали, что фрукт выведен из сорта дыни, первоначально импортированной из-за рубежа, над улучшением которого компания работала в течение нескольких лет. Эту дыню в результате множества экспериментов скрестили с лимоном. И в этом году был собран первый урожай лимонной дыни.
На данный момент Lemon Melon выращивают только пять фермеров в окрестностях город Фурано. Стоимость одной лимонной дыне на полке супермаркета составляет 3218 иен за штуку (чуть больше 2 тыс. руб.). В этом году производители планируют вырастить около 3800 лимонных дынь, которые будут продаваться в супермаркетах Саппоро до конца августа.
Посетители супермаркета, которые приняли участие в дегустации нового фрукта, отмечали, что у него хороший баланс сладкого и кислого вкусов. «У него слабая кислинка, как у лимона, но сильная сладость дыни. Это восхитительно», — заявил один из дегустаторов.