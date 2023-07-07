В Японии создали новый фрукт — лимонную дыню

Японская садоводческая компания Suntory Flowers вырастила новый фрукт — Lemon Melon, что можно перевести на русский как «лимонная дыня», пишет japantoday.com.

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В Suntory Flowers рассказали, что фрукт выведен из сорта дыни, первоначально импортированной из-за рубежа, над улучшением которого компания работала в течение нескольких лет. Эту дыню в результате множества экспериментов скрестили с лимоном. И в этом году был собран первый урожай лимонной дыни.

На данный момент Lemon Melon выращивают только пять фермеров в окрестностях город Фурано. Стоимость одной лимонной дыне на полке супермаркета составляет 3218 иен за штуку (чуть больше 2 тыс. руб.). В этом году производители планируют вырастить около 3800 лимонных дынь, которые будут продаваться в супермаркетах Саппоро до конца августа.