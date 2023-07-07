Студента из Коми наградили за спасение раненой краснокнижной совы

Студента из Коми Захара Елина наградили за спасение краснокнижной длиннохвостой неясыти. Ему вручили благодарственное письмо и памятные подарки от руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой.

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Как пишет пресс-служба Росприроднадзора, раненую и дезориентированную сову обнаружили 12 мая нынешнего года в Сыктывкаре. Захар забрал ее домой, обеспечил уход. У птицы было сломано маховое крыло и выявлена системная бактериальная инфекция. Но в городе не нашлось специалистов достаточного уровня, которые могли бы заняться лечением совы.

За это взялась врач-орнитолог Екатерина Шевченко из подмосковного города Одинцово. Она как раз специализируется на лечении и реабилитации длиннохвостых неясытей. 16 мая сову доставили в ветеринарный центр, почти полтора суток птица ехала поездом.