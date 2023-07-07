Студента из Коми наградили за спасение раненой краснокнижной совы
Студента из Коми Захара Елина наградили за спасение краснокнижной длиннохвостой неясыти. Ему вручили благодарственное письмо и памятные подарки от руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой.
Как пишет пресс-служба Росприроднадзора, раненую и дезориентированную сову обнаружили 12 мая нынешнего года в Сыктывкаре. Захар забрал ее домой, обеспечил уход. У птицы было сломано маховое крыло и выявлена системная бактериальная инфекция. Но в городе не нашлось специалистов достаточного уровня, которые могли бы заняться лечением совы.
За это взялась врач-орнитолог Екатерина Шевченко из подмосковного города Одинцово. Она как раз специализируется на лечении и реабилитации длиннохвостых неясытей. 16 мая сову доставили в ветеринарный центр, почти полтора суток птица ехала поездом.
Неясыть уже прошла курс восстановления. В ближайшее время ее окольцуют и выпустят в дикую природу. И все это случилось благодаря активной жизненной позиции Захара Елина.