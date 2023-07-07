Как деревянная кукла стала бунтарем: 8 отличий Пиноккио от Буратино

7 июля 1881 года в Италии вышла сказка «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» писателя и журналиста Карло Коллоди. Полвека спустя «красный граф» Алексей Толстой, переводивший волшебную историю для советских детей, настолько увлекся, что превратил главного героя — страдающую в деревянном теле куклу — в проказника и бунтаря Буратино, совсем не похожего на свой прототип. Характеры, судьбы персонажей и финал сказки про «Золотой ключик» разительно отличались от оригинала. Восемь главных отличий Пиноккио от Буратино — в материале NEWS.ru.

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Как появился Пиноккио

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Уроженец Флоренции Карло Коллоди, автор юмористического путеводителя «Роман в паровозе» и переводчик с французского на итальянский «Волшебных сказок» Шарля Перро, написал свою волшебную историю «Приключения Пиноккио». Сказка впервые вышла 7 июля 1881 года на страницах «Газеты для детей». Через два года отдельным изданием вышла книга.

По одной из версий, погрязший в долгах писатель-картежник остро нуждался в деньгах. А за повесть о похождениях деревянного мальчика редакция предлагала хороший аванс. Коллоди в любом случае не прогадал — книга принесла ему успех и стала классикой мировой детской литературы.

Какими путями Пиноккио попал в СССР

«Приключения Пиноккио» перевели на десятки языков. Первый перевод сказки про Пиноккио на русский язык был сделан еще до революции в 1906 году Камиллом Амвросиевичем Данини — сыном оперного певца из Мантуи, перебравшегося в Российскую империю.

В 1924 году в Берлине вышел перевод поэтессы, мемуаристки, музы поэтов и писателей Серебряного века Нины Петровской. Его редактором выступил Алексей Толстой, который некоторое время тоже был в эмиграции, а затем вернулся в СССР. В 1935 году в газете «Пионерская правда» появилась его собственная сказочная повесть «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Вначале «красный граф» пытался всего лишь адаптировать перевод Петровской: заменить итальянские реалии на советские. Например, в тексте появились русские пословицы и поговорки. Однако потом Толстой решил создать отдельное произведение. В предисловии к сказке он вспоминал, что прочитал «Пиноккио» еще в детстве, а потом часто рассказывал друзьям истории о приключениях деревянного человечка. «Но так как книжка потерялась, то я рассказывал каждый раз по-разному, выдумывал такие похождения, каких в книге совсем не было», — признавался Толстой.

Сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино» стала самостоятельным произведением, очень известным и популярным за пределами России. Книгу Толстого перевели на десятки языков. Хотя Пиноккио — прототип Буратино, их характеры и судьбы сильно отличаются.

Отличие первое: новое имя — новый характер

Первое очевидное различие — имена героев. «Пиноккио» происходит от итальянского pino — сосна и occhio — глаз. В итальянской сказке главного персонажа также называют burattino, что значит просто «кукла». В книге Толстого Буратино — единственное имя героя.

Пиноккио считает, что быть куклой — его проклятье, поэтому мечтает стать человеком. Буратино — тоже кукла, но он всем доволен. Герой Коллоди часто плачет, любит проводить время в одиночестве, в то время как персонаж, созданный советским писателем Толстым, довольно активен, общителен, фонтанирует идеями и любит находиться в центре внимания.

При этом Буратино — все же не безропотная кукла. Он не любит никому подчиняться.

Отличие второе: нос — величина постоянная против переменной

Еще одно очевидное отличие — носы героев. По сюжету сказки о приключениях Пиноккио, столяру Антонио попалось необычное бревно — когда мастер пытался его обработать, оно начинало разговаривать и жаловаться на щекотку. Тогда Антонио решил подарить несговорчивое бревно своему другу Джепетто, который впоследствии сделал из него маленького мальчика. Помимо того, что деревянная кукла могла ходить и разговаривать, нос героя рос всякий раз, когда тот говорил неправду.

У Буратино, в отличие от Пиноккио, нос изначально длинный и острый, но совсем не волшебный: он не увеличивался в размере, когда мальчик врал. Толстой превратил нос куклы в символ любопытства. Ведь именно благодаря ему Буратино обнаружил тайную дверцу за нарисованным холстом и впоследствии попал в идеальный кукольный театр.

Третье отличие: мрачная мистика против советских приключений

Сюжеты двух сказок совпадают лишь до того момента, когда кот и лиса выкапывают из земли монеты. После этого повествование расходится. В целом история о Пиноккио получилась довольно мрачной. За ним все время приглядывает Фея с бирюзовыми (лазурными) волосами и бледным, как воск, лицом. Благодаря покровительству мистической девы Пиноккио худо-бедно справляется со всеми испытаниями.

Их первая встреча оказывается довольно пугающей. Спасаясь от разбойников, деревянный мальчик стучится в дверь одиноко стоящего в лесу белоснежного дома. Красивая девушка, не шевеля губами, отвечает ему, что в этом доме все, в том числе и она сама, умерли. А теперь она в окне высматривает гроб, в котором ее понесут. После этого исчезает. В этот момент к дому приходят разбойники и расправляются с Пиноккио. В первоначальной версии деревянный герой погибает — «встречает утро мертвым с открытым ртом».

Ходили слухи, что Коллоди, который никогда не был женат, недолюбливал детей, считая их пакостниками и шалопаями, поэтому выбрал такой финал. Но читателям так полюбился Пиноккио, что они завалили автора письмами с просьбой придумать продолжение сказки. Писателю ничего не оставалось, как сочинить счастливый конец.

Впрочем, это не мешало ему добавлять в рассказ жутковатых подробностей. В одной из глав Фея дает деревянному мальчику горькое лекарство, которое он наотрез отказывается пить. Тогда перед героем появляются четыре черных кролика-гробовщика с маленьким гробом. Они объясняют Пиноккио, что через несколько минут он умрет. Испуганный деревянный человечек мигом выпивает лекарство и выздоравливает.

На деревянные плечи героя постоянно сваливаются испытания. Его хотели сжечь, повесить, превратить в осла, которого пытались убить, чтобы потом сделать из его шкуры барабан, утопить, проглотить. Буратино тоже сталкивался с трудностями. Однако повесть «Золотой ключик» все же вышла более легкой и непринужденной.

Отличие четвертое: герои героям рознь

В сказке про Пиноккио появляются такие персонажи, как служанка Феи, улитка, тунец, змея, куница, голубь, а также лодырь и хулиган мальчик Фитиль.

Вместо них в сказке про Буратино действуют продавец пиявок Дуремар, крот, барсуки, черепаха Тортилла.

А главное — в произведении Коллоди нет никакого золотого ключика и потайной дверцы за холстом!

Отличие пятое: время растягивается, время сжимается

Время повествования в двух книгах также различается. Приключения героя Алексея Толстого продолжаются около недели — с момента его появления на свет из полена и до обнаружения подземного хода в сказочный театр в каморке папы Карло.

В то время как события в книге о Пиноккио длятся как минимум два с половиной года.

Из них четыре месяца главный герой просидел в тюрьме, целый год отучился в школе (куда Буратино ходить наотрез отказался), еще пять месяцев провел в Стране развлечений, потом три месяца — в цирке, наконец, пять месяцев — на каторжных работах.

Отличие шестое: страшный добряк против кровожадного узурпатора

В книге Коллоди марионетками управляет кукольник Манджафоко — второстепенный и в целом не отрицательный персонаж. На первый взгляд, у него страшный и суровый вид, но в итоге он оказывается добрым хозяином кукольного театра. Пиноккио удается без труда его растрогать. Узнав о бедственном положении отца деревянного героя Джепетто, кукольник безвозмездно дает Пиноккио немалые деньги — пять золотых монет.

Толстой сделал кукольника Карабаса-Барабаса главным отрицательным персонажем, который отличается особой жестокостью, жадностью и коварством. Он огромного роста с очень длинной бородой, достающей до земли.

Карабаса вовсе не заботила судьба отца Буратино папы Карло, его интересовала только потайная дверца в его каморке. Злой бородач как один из основных героев постоянно появляется на страницах сказки. В отличие от Карабаса, роль Манджафоко незначительна и ограничивается двумя главами.

Отличие седьмое: эволюция против революции

Пиноккио символизирует эволюцию человека: он постигает мир, учится на своих ошибках и старается стать лучше.

Буратино олицетворяет революционное начало: стремится достичь счастья благодаря отрицанию устоявшихся норм, смелости и любопытству.

Персонаж книги Карло Коллоди с самого начала стремится стать человеком. Важную роль в его судьбе играет Фея. Она появляется в критические моменты странствий Пиноккио, чтобы предостеречь или помочь ему. Волшебница обещает превратить маленькую деревянную куклу в настоящего мальчика при условии, что он будет усердно учиться и слушаться старших в течение года. Благодаря ее наставлениям Пиноккио действительно превращается в мальчика.

В книге Толстого вместо мистической Феи появляется кукла по имени Мальвина с фарфоровой головой и голубыми волосами, сбежавшая от Карабаса-Барабаса. Она не была волшебницей. Но пыталась перевоспитать Буратино.

Однако деревянный герой Толстого пресекает все попытки изменить его и не поддается обучению.

Отличие восьмое: финал для итальянских детей пересочинили для советских

Финал сказок тоже сильно различается. Пиноккио пришлось столкнуться с очень серьезными испытаниями, в результате характер героя изменился. Он стал добрее и послушнее, и Фея сделала из него человека. Он выбрал путь личного спасения.

Буратино спас всех кукол от Карабаса-Барабаса и открыл золотым ключиком волшебную дверцу за старым нарисованным холстом в каморке папы Карло. Там оказался настоящий кукольный театр, который пытался, но так и не смог найти Карабас-Барабас. Толстой приводит своих героев в фантастический рай.

«Широкие лучи с танцующими в них пылинками освещали круглую комнату из желтоватого мрамора. Посреди неё стоял чудной красоты кукольный театр. На занавесе его блестел золотой зигзаг молнии. С боков занавеса поднимались две квадратные башни, раскрашенные так, будто они были сложены из маленьких кирпичиков. Высокие крыши из зелёной жести ярко блестели. На левой башне были часы с бронзовыми стрелками. На циферблате против каждой цифры нарисованы смеющиеся рожицы мальчика и девочки. На правой башне — круглое окошко из разноцветных стёкол», — финал сказки Алексея Толстого сделан в стиле самых смелых социально-архитектурных утопий 1920–30-х годов.