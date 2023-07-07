4 темы, на которые точно не стоит разговаривать с таксистом
Он будет молчать и тихо вас ненавидеть.
Сегодня мы садимся в такси чуть ли не чаще, чем в личный автомобиль, а все благодаря доступности такого способа передвижения. При этом многие до сих пор не в курсе, что водитель такси — не ваша подруга, с которой можно обсудить что угодно, да еще и общаться в любом тоне. Мы собрали самые раздражающие моменты, которые называют сами таксисты.
«Давай поговорим»
Как признаются сами таксисты, мало что так раздражает, как желание пассажира пообщаться на равных. И хорошо, если пассажир не начнет хамить и ставить себя выше водителя. Подобное поведение уже за гранью добра и зла. Вы вполне можете пообщаться на отвлеченные темы, если водитель тоже будет расположен к разговору, однако заставлять человека вступать в диалог, да еще и обсуждать ваши личные дела — худшее, чем можно заняться в пробке с незнакомым человеком.
«А вот сюда поверните»
Пассажир-«навигатор» раздражает не меньше, чем предыдущий тип пользователей услугами такси. Водитель прекрасно знает, куда и как проехать — навигатор у него имеется. Лишь в случае, когда ему необходимо указать поворот к вашему дому или помочь сориентироваться в непростой точке в вашем районе, можно подсказать, если попросят. Однако спорить с электронным навигатором и настаивать на своем крайне не рекомендуется — вы испортите поездку и себе, и водителю.
«Вот, что хочу сказать…»
Рассказы о ненавистной работе, несчастных подругах и муже, который выносит мозг, — не лучший способ скоротать врем в такси. Как говорят вами таксисты, перебивать очень неудобно, но и слушать эти жалобы сложно. Помимо того, что вы грузите человека, вы еще и отвлекаете его от происходящего на дороге. Лучше напишите подруге и пообщайтесь на знакомые темы с ней, а водителю точно не стоит знать всего происходящего в вашей жизни.
«Давайте мою музыку послушаем»
Хуже личных бесед может быть только навязывание своего плейлиста. Пусть вы обожаете своего артиста, однако водитель может его просто ненавидеть или же хочет провести время в тишине. И ни в коем случае не трогайте радио в такси! Если хочется переслушать любимый альбом, достаньте наушники — все в салоне сохранят нервы.