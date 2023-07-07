4 темы, на которые точно не стоит разговаривать с таксистом

Он будет молчать и тихо вас ненавидеть.

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Сегодня мы садимся в такси чуть ли не чаще, чем в личный автомобиль, а все благодаря доступности такого способа передвижения. При этом многие до сих пор не в курсе, что водитель такси — не ваша подруга, с которой можно обсудить что угодно, да еще и общаться в любом тоне. Мы собрали самые раздражающие моменты, которые называют сами таксисты.

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«Давай поговорим»

Как признаются сами таксисты, мало что так раздражает, как желание пассажира пообщаться на равных. И хорошо, если пассажир не начнет хамить и ставить себя выше водителя. Подобное поведение уже за гранью добра и зла. Вы вполне можете пообщаться на отвлеченные темы, если водитель тоже будет расположен к разговору, однако заставлять человека вступать в диалог, да еще и обсуждать ваши личные дела — худшее, чем можно заняться в пробке с незнакомым человеком.

«А вот сюда поверните»

Пассажир-«навигатор» раздражает не меньше, чем предыдущий тип пользователей услугами такси. Водитель прекрасно знает, куда и как проехать — навигатор у него имеется. Лишь в случае, когда ему необходимо указать поворот к вашему дому или помочь сориентироваться в непростой точке в вашем районе, можно подсказать, если попросят. Однако спорить с электронным навигатором и настаивать на своем крайне не рекомендуется — вы испортите поездку и себе, и водителю.

«Вот, что хочу сказать…»

Рассказы о ненавистной работе, несчастных подругах и муже, который выносит мозг, — не лучший способ скоротать врем в такси. Как говорят вами таксисты, перебивать очень неудобно, но и слушать эти жалобы сложно. Помимо того, что вы грузите человека, вы еще и отвлекаете его от происходящего на дороге. Лучше напишите подруге и пообщайтесь на знакомые темы с ней, а водителю точно не стоит знать всего происходящего в вашей жизни.

«Давайте мою музыку послушаем»