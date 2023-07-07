Самые яркие семейные традиции Африки

Африка — континент контрастов. Когда-то она стала колыбелью человечества, а сейчас в ней уживаются (иногда небеспроблемно) сотни очень разных народностей, племён, языков, религий и традиций. И хотя африканские страны сейчас бодрыми шагами двигаются в будущее вместе с остальным миром, традиции до сих пор играют для их жителей достаточно значимую роль.

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В преддверии второго саммита экономического и гуманитарного Форума Россия — Африка «Секрет» рассказывает о самых необычных семейных традициях африканских стран и племён.

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Семейные ценности Африки

Культура многих африканских народов сформировалась в довольно сложных для жизни условиях: им приходилось буквально бороться за выживание. От поведения и усилий взрослых мужчин — охотников, воинов, земледельцев — зачастую зависели жизни не только их жены и детей, но и родителей, младших братьев и сестёр, племянников и пожилых родственников. Возможно, именно поэтому семья — это одна из основополагающих ценностей для многих жителей Африки и выходцев из неё.

К семейной жизни детей готовят с рождения, ведь браки заключаются довольно рано. Мужчин учат быть главой семьи, брать ответственность за супругу и детей. Будущих жён учат не только ведению хозяйства, но и важности взаимопомощи, поддержки и любви, а у некоторых народов — особому «женскому» языку общения для обсуждения своих проблем с другими женщинами, чтобы не смущать ими мужчин.

Высокая детская смертность в прошлом закономерно привела к тому, что настоящей семьёй во многих африканских странах стала считаться большая семья с несколькими детьми. Эта необходимость переросла в традицию и дошла до наших дней. Иногда законы и традиции отдельных стран даже допускают многожёнство, что делает семьи ещё более многодетными.

Почивать на шелках в гаремах, впрочем, африканские женщины в массе своей позволить себе не могут. Пока муж обеспечивает свою большую семью деньгами, жена работает по хозяйству, занимается детьми и иногда даже развивает свой бизнес. При этом роль женщины в африканском обществе традиционно велика — в конце концов, в некоторых племенах вплоть до 20-го века сохранялись отголоски матриархата. А в доколониальный период у многих народов женщины были правительницами, жрицами и просто влиятельными фигурами.

Даже сейчас, например, в Гане и Нигерии есть праздники, во время которых красочно одетые женщины выполняют роль общественного контроля: ходят по домам и с помощью шуток и песен клеймят нарушителей порядка. А у исповедующего ислам народа туарегов, проживающих в Мали, Нигере, Буркино-Фасо, Марокко, Алжире и Ливии, сохранилось много домусульманских традиций, которые делают положение женщины у них намного более привилегированным. Например, наследование у них идёт по материнской линии, женщины владеют землями, семейными ценностями. И несмотря на то, что в исламе разрешено многожёнство, настоящий туарег женится только раз, а жена имеет право развестись с мужем — и тогда именно он обязан покинуть дом.

Свадебные обычаи

Свадебные обычаи некоторых африканских племён довольно яркие и необычные. Например, у племени нуба, обитающего на границе Судана и Южного Судана, до сих пор есть обычай ежегодно устраивать танцы, где молодые девушки выбирают себе партнёров.

Если пара решила стать семьёй, жених должен сначала построить для своей невесты дом — до тех пор совместная жизнь запрещена, разве что тайные ночные свидания украдкой. Что интересно, результатом этих ночных свиданий могут стать дети, но даже их появление не даёт мужчине права называть любимую женой и жить с ней под одной крышей – его просто не признает её семья. Лишь когда дом будет построен, они смогут спать вместе — но не есть. Время делить пищу наступит ещё через год, когда их брак докажет свою прочность – лишь тогда его признают официально. Во многих частях Африки также распространён известный в России обычай «калыма» за невесту.

Иногда в качестве выкупа выступает что-то совсем символичное, но чаще вполне реальное — домашний скот, деньги, украшения, зерно и кофейные бобы. Свадебные обычаи в Мозамбике интересные. Даже современные свадьбы редко обходятся без так называемого поношения жениха — он, когда идёт забирать невесту из её дома, должен нести в руках живую курицу (калым), а в него должны чем-то бросать, бить его, ругать. Это происходит очень весело, в игровой форме, они танцуют-поют, но при этом бьют жениха, пока он не дойдёт до ворот дома невесты.

Свадьбы здесь длятся не один день, а целую неделю, в течение которой ходят к молодожёнам в гости «доедать» те горы угощения, которые остаются после ресторана. При этом вплоть до пяти утра будет греметь музыка, на которую никто не станет жаловаться, потому что все всё понимают. И что интересно — часто свадьбы играют, когда постарели, прожили двадцать-тридцать лет в браке и детей уже вырастили. Потому что на них копят, свадьба должна быть шикарной, а какие деньги у молодых? Вот когда дом построен, за учёбу детей заплачено и карьера есть — тогда женщины надевают пышное белое платье и приглашают сотню гостей. Очень много невест в возрасте. Редко когда молодым свадьбу родители оплатят, но гораздо чаще женятся уже глубоко беременными или после рождения детей.

Традиции семейной жизни

У племени хамеров, живущего на юге Эфиопии, много древних верований, которые вполне уживаются с мусульманством, — они сунниты, но при этом верят в духов и джиннов. По законам ислама мужчина может брать в жёны до четырёх женщин. Выйдя замуж, жёны хамеров надевают на шею украшение-ошейник: старшая жена — из кожи, остальные — из железа, количество обручей соответствуют их порядку появления в семье.

Сами же мужчины носят серьги, чьё количество соответствуют количеству у них жён. А у народа шилуки из центральной Африки до относительно недавних пор вождь мог иметь до сотни жён. Но как только он переставал справляться с супружескими обязанностями, его торжественно и со всеми благодарностями за долгую жизнь казнили. В больших городах, как правило, куда более привычный западному человеку семейный уклад. Но какие-то обычаи дотягиваются и туда — по словам переехавшей в Мозамбик вслед за мужем россиянки Елены, всё, что не центр столицы, остаётся старым-добрым традиционным Мозамбиком.

Когда ты начинаешь встраиваться в местную культуру, первое, что тебе навязывают, — это капулану. Причём навязывают в прямом смысле — это такая специальная местная ткань с яркими африканскими принтами, которую обычно обматывают вокруг попы.

Если ты в шортах, мини-юбке или просто в чём-то облегающем, тебе обязательно предложат намотать капулану, её практически все женщины носят с собой в сумках, дарят друг другу постоянно — это большой знак уважения. За пределами центра столицы у всех эти капуланы. В них же они носят детей, как в слинге или рюкзаке.

Ребёнок на спине сидит счастливый, мать всё успевает по хозяйству, в этой капулане убирает, готовит, потом ещё на голову тазик поставит, а руки свободны. Здесь, кстати, принято иметь много детей. Мы с мужем сошлись на двоих, хотя он хотел троих. Но я воспитана в другой традиции, для меня ребёнок — это много затрат, это время, силы, это себе ещё нужно позволить. А здесь вообще не проблема иметь детей. Дети здесь воспитываются домработницами-эмпрегадами и няньками (бабА). Домработницы здесь есть буквально у всех, даже у самих домработниц. А няньками часто берут девочек из деревни, лет двенадцати-пятнадцати, это дешевле. И они везде с этими детьми ходят, пока родители работают, считаются членом семьи.