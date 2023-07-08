Сидик Афган назвал дату «ядерного перелома» в июле 2023 года
Математик Сидик Афган предсказал судьбоносные события 17 июля 2023 года. По его словам, в этот день завершится 50-летний цикл развития мира, а также произойдет «ядерный перелом».
Сидик Афган использовал специальную формулу для расчета будущего и выяснил, что в этот день случится ядерная провокация, передает «Толк».
Несмотря на такое громкое заявление, ученый настроен оптимистично. Третья мировая война или апокалипсис в этот день не наступят, но 17 июля будет самым напряженным днем в году. Другие предсказатели также выделяют этот день среди прочих.
Гипнолог Елена Бэкингерм предсказывает вибрации из космоса и энергетический взрыв у «плохих людей». Он должен очистить планету от негатива.
Нумеролог Ольга Скоромных считает, что 17 июля будет тяжелым днем для россиян. День выпадает на «лунные сутки» и будет самым неприятным за месяц. Глобальных катастроф не случится, но повседневная жизнь у многих станет весьма неприятной. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, когда на Землю приземлятся инопланетяне. Путешественник во времени назвал дату.