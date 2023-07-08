Сидик Афган назвал дату «ядерного перелома» в июле 2023 года

Математик Сидик Афган предсказал судьбоносные события 17 июля 2023 года. По его словам, в этот день завершится 50-летний цикл развития мира, а также произойдет «ядерный перелом».

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Сидик Афган использовал специальную формулу для расчета будущего и выяснил, что в этот день случится ядерная провокация, передает «Толк».

Несмотря на такое громкое заявление, ученый настроен оптимистично. Третья мировая война или апокалипсис в этот день не наступят, но 17 июля будет самым напряженным днем в году. Другие предсказатели также выделяют этот день среди прочих.

Гипнолог Елена Бэкингерм предсказывает вибрации из космоса и энергетический взрыв у «плохих людей». Он должен очистить планету от негатива.