"Глухие" голоса "меньшинства", или Ризаэддин Фахреддин как "сетевой менеджер"

Казанский историк — о жизни татарского писателя и выдающегося исламского реформатора на рубеже XIX–XX веков

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К выдающимся татарским просветителям относят одного из ярких представителей мусульманской общественности Волго-Уральского региона на рубеже XIX—XX веков Ризаэддина Фахреддина (1859—1936). В своих трудах татарский писатель продвигал идеи известных религиозные мыслителей XIX века, его относили к числу ведущих реформаторов ислама того времени. Подробнее о деятельности ученого, заслужившего всенародное признание еще при жизни, рассказывает и.о. завотделом истории религий и общественной мысли им. Я.Г. Абдуллина Института истории им. Марджани Динара Марданова.

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Российское общество характеризуется богатством культур проживающих здесь народов, разнообразием форм их взаимодействия и контактов. Данное обстоятельство влияло на историю этих территорий, делая опыт межэтнических отношений уникальным, в том числе в таком его аспекте, как производство знания.

В данных условиях нередко вставал вопрос: что управляет столь многоликим и неоднородным обществом? Кто или что конструирует публичное пространство, устанавливает норму, формирует стандарты и систему ценностей, направляет вектор его развития? Принято считать, что в поликультурных и многоконфессиональных обществах правом голоса обладает некое властное "большинство", навязывающее другим "правила игры". Однако, как показывают недавние исследования, это не совсем и не всегда так. Даже в условиях Российской империи, которая вплоть до 1905 г. (указа Николая II от 17 апреля 1905 г. "Об укреплении начал веротерпимости") на законодательном уровне официально считалась православной империей, данная формула не работала столь прямолинейно и однобоко. Существовало множество различных форм взаимодействия между различными акторами на имперском пространстве.

Подтверждением, в частности, служат исследования Роберта Крюза, рассмотревшего становление России как мусульманской державы, когда ислам становился компонентом имперского христианского общества, а сами мусульмане оказывались активными участниками повседневной жизнедеятельности империи. Интересный пример разных стратегических тактик мусульман рассмотрела Розалия Гарипова, проанализировав брачные практики российских мусульман. Она показала, что нередко верующие лавировали между существующими инстанциями (имперскими и шариатскими судами), выбирая наиболее подходящую и удобную для них в решении того или иного вопроса.

Поэтому голос "большинства", конечно, звучит "громче", но только до определенного момента — пока не выработана стратегия поведения, позволяющая "меньшинству" лавировать между установленными правилами и стандартами, и задача эта, конечно, облегчается в условиях тяжеловесного бюрократического аппарата и всевозможных "но". В связи с этим, даже имея доступ к экономическим, политическим, информационным и прочим ресурсам, "большинство" тем не менее вынуждено прислушиваться и реагировать на другие голоса публичного пространства.

Подобная исследовательская рамка, в частности, позволяет уйти от виктимизирующего татарского нарратива, нередко пропагандируемого разными акторами публичного пространства, видящими в татарах и в целом мусульманах исключительно подчиненных субъектов, совершенно лишенных права голоса и вынужденных подстраиваться и "догонять".

В рамках данной проблематики интересны стратегии и тактики поведения, к которым прибегали мусульмане Волго-Уральского региона на рубеже XIX—XX веков. Один из ярких их представителей, сыгравший важнейшую роль в пропаганде реформаторских идей, формировании и трансформации исламского дискурса того времени, — татарский писатель, ученый и религиозный деятель Ризаэддин Фахреддин (1859—1936), еще при жизни заслуживший всенародную славу, почет и уважение.

Как человек рубежного времени, который понимал, что в изменяющихся условиях мусульманам необходимо занять свою нишу и найти формы взаимодействия с представителями власти, Фахреддин действовал на разных уровнях. За свою жизнь пройдя долгий путь от религиозного и общественного деятеля, издателя и публициста, ученого и богослова до писателя и историка, он в каждом амплуа поступал в зависимости от окружающей обстановки и в соответствии с существующими потребностями.

Фахреддин хорошо известен как ученый богослов и религиозный деятель, начавший свой путь с должности имама в деревне Ильбяково Бугульминского уезда и "дослужившегося" в 1922 г. до поста муфтия Центрального Духовного управления мусульман Внутренней России. Долгие годы Фахреддин занимает должность шариатского судьи (кади) в Оренбургском магометанском духовном собрании, где занимается активной реформаторской деятельностью, продвигает джадидские идеи, ему принадлежит работы по праву и теологии. Одним из результатов его деятельности в качестве кади становится правовой сборник "Мутала'а", в котором через частный случай — проблему развода женщин, чьи мужья пропали или исчезли по тем или иным причинам, Фахреддин пытается решить более важные структурные проблемы, появившиеся в XIX веке и связанные с религиозным авторитетом и применением шариата мусульманами Российской империи. Осознавая, что решить этот вопрос возможно только объединив усилия, он одновременно создает общее пространство для правотворчества, в котором принимают участие мусульмане всей империи. Тем самым создается общее дискурсивное поле, где сам Фахреддин выступает неким рупором для мусульман разных частей империи.

Важным ресурсом для формирования общественного мнения и полем для влияния на исламский дискурс являются периодические издания — газеты, журналы, получившие широкое распространение среди мусульман начиная с XX века. Понимая это, Фахреддин активно использует данный ресурс, выступая в качестве издателя, редактора, журналиста вначале газеты "Вакыт" (1906—1918), позднее журнала "Шура" (1908—1917). В своих статьях Фахреддин затрагивает вопросы образования, просвещения, положения мусульман; касается деятельности религиозных институтов; публикует биографические очерки, статьи по истории, вопросам религии и нации, периодической печати, языку и литературе. В качестве редактора Фахреддин привлекает авторов не только из разных городов Российской империи, но также Бейрута, Каира, Льежа, Медины, Парижа, Стамбула и других, превращая прессу в место для обсуждения актуальных вопросов.

Чувствуя ответственность за свой народ и, вероятно, понимая, что в условиях индустриализации и модернизации общества требуются новое сознание и новый образ мыслей, Фахреддин пишет в том числе художественные произведения, а также выпускает целую серию сочинений по педагогике. Среди работ по воспитанию и нормам поведения: "Тəрбияле ана" ("Воспитанная мать"), "Тəрбияле бала" ("Воспитанный ребенок") и "Шəкертлек адабе" ("Поведение шакирда"), "Тəрбияле хатын: хөрмəтле галимнəр əсəреннəн җыелды. Һəрбер өйдə вə һəрбер хатын кулында бу китаптан бер данəсе булырга тиешледер" ("Воспитанная женщина: собрано из произведений уважаемых ученых"). Среди художественных сочинений — "Сəлимə" ("Салима"), "Əсма"("Асма"), в которых автор выступает сторонником приобщения народа к достижениям европейской культуры, поднимает проблему эмансипации женщин.

В своих произведениях Фахреддин идеализирует образ женщины.

В целом осознавая огромную роль женщины в жизни общества, Фахреддин видит в женщинах "матерей нации", задача которых — воспитать новое поколение, достойных "сынов нации". Поэтому в условиях эмансипационных процессов второй половины XIX — первой половины XX вв. в мире и в российском обществе, он также выводит в своих работах татарскую и мусульманскую женщину на первый план. Важным шагом в этом направлении стало его биографическое сочинение "Мəшһүр хатыннар" ("Знаменитые женщины"), посвященное известным мусульманским женщинам. Сочинение "Мəшһүр хатыннар" — не единственная работа подобного рода. Заслуга Фахреддина — в том, что он в целом уделяет большое значение исторической научной работе. Он создает целую "серию" биографических сочинений, где рассказывает о важной роли выдающихся мусульманских деятелей: наряду с "Мəшһүр хатыннар", его перу также принадлежат сочинение "Мəшһүр ирлəр" ("Знаменитые мужи") и получивший наибольшую известность биографический труд "Асар", где на основе материалов метрических книг Фахреддин сумел восстановить биографии, точные даты рождения и смерти и родословные видных людей, ученых и имамов.