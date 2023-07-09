Можно ли отмечать 40 лет и в чем причина суеверия, связанного с этим юбилеем

С сорокалетним юбилеем у россиян связано много суеверий. Например, празднующим эту дату женщинам сулят вдовство, а мужчинам — болезни. Так что иногда сопротивляться сомнениям — праздновать или нет — непросто даже тем, кто не верит в приметы. В итоге в России не отмечать свое сорокалетие стало настоящей традицией. Про ее историю, истинные причины страхов и способы с ними справиться — в материале «Ленты.ру».

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Число 40 в Библии

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Число 40 встречается в главном христианском священном писании неоднократно. Более того, во всех случаях оно так или иначе связано со страданием. А потому, хотя в Библии нигде не упоминается опасность непосредственно празднования 40-летия, люди с давних времен предпочитали перестраховаться.

Где в Библии встречается число 40?

40 дней длился Всемирный потоп — тот самый, в котором Ной спасал на своем ковчеге по паре каждого вида живых существ;

40 дней Иисус Христос в одиночестве молился в Иудейской пустыне;

40 лет евреи блуждали по пустыне;

в течение 40 дней после рождения ребенка женщинам, согласно религиозным законам, нельзя посещать церковь.

Кроме того, христиане считают, что только на сороковой день после смерти душа человека предстает перед Богом, который решает ее дальнейшую судьбу.

С точки зрения официальной церкви, ничего предосудительного в том, что человек отмечает эту дату, нет. Многократное упоминание этого числа в Библии не связывают с человеческим возрастом и тем более с поздравлениями.

Филологический аспект

Еще один ответ на вопрос, почему у россиян есть страх именно перед числом 40, можно найти, посмотрев на филологический контекст. Во-первых, оно выбивается из ряда других чисел: 20, 30, 50, 60 — которые образованы с помощью двух корней. А во-вторых, некоторым кажется, что оно заключает в себе страшное слово «рок». Однако с этимологической точки зрения это вовсе не так.

"Думают, что оно (слово «сорок») первоначально обозначало количество собольих и куньих шкурок, которого хватало, чтобы сшить один соро́к — древнюю меховую одежду (сродни со словом «сорочка» — рубашка). Затем постепенно оно распространилось на все виды счета, стало единственным числительным со значением «четыре десятка»"

В то же время слово «рок», согласно этимологическому словарю Крылова, происходит от общеславянского глагола rekti — «говорить».

«Число смерти» в Азии

Тревога перед 40-летним юбилеем есть и у жителей Восточной и Средней Азии, так как для них это число связано со смертью. Дело в том, что в азиатских языках цифра «четыре» произносится почти так же, как и слово «смерть». Особенно это суеверие распространено в Японии: оба этих слова на японском языке звучат как «си», но обозначаются разными иероглифами. Из-за этого в японских домах часто отсутствует четвертый этаж, такой кнопки нет в лифтах, цифры четыре избегают даже в номерных знаках на авто.

По этой же причине некоторые жители Восточной и Средней Азии не празднуют дни рождения, в которых есть четверка. Кстати, для страха перед числом четыре существует даже специальное название — тетрафобия.

Продолжительность жизни в прошлом

Оценивать сформировавшиеся в прошлом традиции и суеверия следует с точки зрения контекста прошлого, а не современности. Так, раньше продолжительность жизни людей не была столь высокой. К примеру, основоположник отечественной санитарной статистики Петр Куракин проанализировал мате­риалы переписи населения Российской империи от 1897 года и данные об умерших за 1896-1897 годы и подсчитал, что средняя продолжительность жизни у женщин была около 31 года, а у мужчин — 29 лет.

Таким образом, чуть более века назад возраст 40 лет мог восприниматься как глубокая старость и закономерный конец жизни. А смерть у предков едва ли ассоциировалась с весельем и празднеством.

Почему женщины и мужчины боятся отмечать 40 лет?

Существует плохая примета, согласно которой мужчине, отпраздновавшему 40-летний юбилей, грозят проблемы со здоровьем и неудачи в карьере. Что касается женщин, то многие россиянки не отмечают свои 40 лет из-за страха перед преждевременным старением. Примета гласит, что женщина, устроившая в этот день праздник, овдовеет и быстро потеряет красоту.

Кризис среднего возраста

В XXI веке в 40 лет многие люди сталкиваются с тем фактом, что, хотя до старости еще далеко, их жизнь уже сложилась. И если это произошло не так, как им хотелось, может начаться серьезный психологический кризис среднего возраста. «Если в 30 или 35 еще можно изменить ход своей карьеры, инициировать любые перемены, то в 40 лет у многих людей время для социальной реализации уже прошло», — поясняет в беседе с «Лентой.ру» психолог Татьяна Поддубная.

"Если в 40 лет человек не научился преодолевать трудности, если он застрял в образе подростка, которому все должны, то он сталкивается с тем фактом, что результаты прожитых лет его не устраивают"

По ее словам, когда люди празднуют 30 лет, им кажется, что все еще впереди. «А в 40 лет впереди уже только 50. Для женщин это климакс, старение. Для мужчины — закат карьеры и ностальгия по юности. И если молодость мужчина не успел прожить сполна, то он начинает делать это уже в зрелом возрасте: к примеру, бросает жену, увлекается экстримом», — говорит эксперт.

Как избавиться от страха перед сорокалетием?

Самое главное, уверена Татьяна Поддубная, — помнить, что любые эмоции нормальны. Бояться старения — естественно, считает психолог. Другой вопрос в том, как относиться к этому страху.