В России отмечают 314-ю годовщину победы над шведами при Полтаве

Сегодня в России отмечается очередная, 314-я годовщина победы русской армией над шведскими войсками в Полтавском сражении 1709 года.

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В календаре памятных военных дат 10 июля занимает особое место.

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Полтавская битва, или, как тогда говорили, баталия, – переломный момент в Северной войне. Русская армия под командованием императора Петра Первого разгромила войска Швеции, самой мощной супердержавы того времени.

После поражения на Полтавском поле рухнули планы шведского короля Карла XII подчинить себе Россию.

Триумф русского оружия над овеянной славой армией «северного льва» состоялся 27 июня (по старому стилю). По григорианскому календарю XVIII столетия это было 8 июля (разница – 11 дней), однако после 1918 года разница составляла уже 13 дней, поэтому в современной России праздник отмечается 10 июля.

Весной 1708 года Карл XII вторгся в пределы России. С ним было 24 тысячи пехоты и 20 тысяч конницы. Это были отборные, прекрасно знавшие свое дело воины. В Европе о них ходили легенды как о непобедимых солдатах. Шведский король вначале намеревался идти на Москву через Смоленск, но это направление было прикрыто сильной армией. Поэтому Карл XII свернул на юг, пошел на Украину.

На сторону захватчика перешли 30 тысяч запорожских казаков во главе с украинским гетманом Иваном Мазепой. Карл XII осадил Полтаву. На выручку русскому гарнизону города пришли главные силы русской армии.

Наши имели значительный численный перевес над противником. Но, главное, они показали и качественное превосходство.

Генеральное сражение, во многом решавшее судьбу всей Северной войны, состоялось 27 июня 1709 года. Битва длилась два часа. Шведы бились, как всегда, храбро, но и российские солдаты ни в чем им не уступали. Российские пушки своим огнем косили ряды неприятеля. Шведский и русский монархи непосредственно участвовали в битве. Петр вел свои войска в атаку, шведские пули прострелили седло царя и шляпу. Карл был ранен в ногу. В самый решающий момент сражения русское ядро попало в его повозку, и король был выброшен на землю. Шведские солдаты подумали, что Карл убит. В этот момент они уже дрогнули и бежали.