Где на территории современной России находилась прародина венгров

Венгры, известные также как мадьяры, являются уральским народом, и их язык относится к уральской языковой семье. Они пришли в Паннонию в IX веке и основали государство Венгрия, которое существует до сих пор.

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Но откуда же пришли мадьяры, где находилась их прародина — Magna Hungaria, которую в средние века искали венгерские монахи-доминиканцы?

Сегодня большинство ученых уверены, что прародина венгров находилась на территории современной России. Венгры могут быть связаны с финно-угорскими народами, которые населяли эту область. Исторические источники указывают на то, что венгры могли мигрировать из Урала или Сибири в Паннонию.

Существует несколько теорий о маршруте миграции венгров. Одна из них предполагает, что они прошли через территорию современной России, включая Урал и Волгу, прежде чем достичь Паннонии. Это объясняет схожесть венгерского языка с финно-угорскими языками, которые до сих пор говорятся в некоторых регионах России.