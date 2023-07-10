Еж раздулся до размеров мяча из-за редкого заболевания

Любитель природы в британском графстве Айршир спас ежа, который раздулся до размеров футбольного мяча из-за редкого заболевания. Об этом сообщает The Scottish Sun.

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Зверек был найден в саду и доставлен в Центр спасения диких животных. Оказалось, что еж страдает от редкого заболевания, известного как «синдром воздушного шара». Это состояние, при котором под кожей скапливается газ. Без незамедлительного лечения оно может привести к летальному исходу.

Сотрудники Центра спасения диких животных трижды прокалывали ежа медицинской иглой, но газ продолжал скапливаться под его кожей. Для лечения возможной инфекции и снижения боли зверьку дали антибиотики и обезболивающие средства.

Ожидается, что для полного выздоровления ежу, которого окрестили Шарик, понадобится около двух недель. После этого его выпустят на волю.