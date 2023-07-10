Почему Жуков лишил погон советских дипломатов
Во время Великой Отечественной войны в советскую армию вернулись погоны. В этот период такие же знаки появились и у дипломатов, что не понравилось маршалу Георгию Жукову. По инициативе военачальника в 1954 году новая форма сотрудников внешнеполитического ведомства была упразднена.
Как одевали дипломатов
Отличительная форма у чиновников, чья профессиональная деятельность была связана с внешней политикой, появилась ещё в царской России.
В 1799 году Павел I повелел чиновникам носить кафтаны тёмно-зелёного цвета со стоячими воротниками и белыми пуговицами с изображением российского герба, а также белые штаны. В дальнейшем форма дипломатов неоднократно менялась.
В Советском Союзе за чиновников взялись основательно в 1943 году. 80 лет назад соответствующим Указом Президиума Верховного Совета были установлены дипломатические ранги (действуют в России и по сей день) и форменная одежда для работников дипломатической службы. С того момента на мундирах дипломатов в качестве знаков отличия появились погоны с вышитыми на них золотыми звёздами.
Как раздевали дипломатов
Считается, что именно погоны и стали причиной, по которой Жуков невзлюбил форму дипломатов. Георгий Константинович, к мнению которого в то время были вынуждены прислушиваться, полагал, что погоны – отличительная черта исключительно военных, а никак не государственных служащих.
Существует также версия, согласно которой Жуков ополчился на дипломатические погоны из-за путаницы. Его подчинённым приходилось отдавать честь штатским, носящим мундиры, так как форма советских дипломатов во многом была похожа на военную. По мнению Георгия Константиновича, госслужащие такого не заслуживали.
Впрочем, форму упразднили не окончательно. Парадные мундиры для послов и посланников оставили. Существуют они и в наши дни.