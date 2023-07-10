Почему Жуков лишил погон советских дипломатов

Во время Великой Отечественной войны в советскую армию вернулись погоны. В этот период такие же знаки появились и у дипломатов, что не понравилось маршалу Георгию Жукову. По инициативе военачальника в 1954 году новая форма сотрудников внешнеполитического ведомства была упразднена.

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Как одевали дипломатов

Отличительная форма у чиновников, чья профессиональная деятельность была связана с внешней политикой, появилась ещё в царской России.

В 1799 году Павел I повелел чиновникам носить кафтаны тёмно-зелёного цвета со стоячими воротниками и белыми пуговицами с изображением российского герба, а также белые штаны. В дальнейшем форма дипломатов неоднократно менялась.

В Советском Союзе за чиновников взялись основательно в 1943 году. 80 лет назад соответствующим Указом Президиума Верховного Совета были установлены дипломатические ранги (действуют в России и по сей день) и форменная одежда для работников дипломатической службы. С того момента на мундирах дипломатов в качестве знаков отличия появились погоны с вышитыми на них золотыми звёздами.

Как раздевали дипломатов

Считается, что именно погоны и стали причиной, по которой Жуков невзлюбил форму дипломатов. Георгий Константинович, к мнению которого в то время были вынуждены прислушиваться, полагал, что погоны – отличительная черта исключительно военных, а никак не государственных служащих.

Существует также версия, согласно которой Жуков ополчился на дипломатические погоны из-за путаницы. Его подчинённым приходилось отдавать честь штатским, носящим мундиры, так как форма советских дипломатов во многом была похожа на военную. По мнению Георгия Константиновича, госслужащие такого не заслуживали.