Самые ядовитые деревья и другие смертельные растения

На Земле насчитывается более 350 000 видов растений.

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Среди них встречаются как совершенно безобидные, так и способные причинять чудовищную боль и даже убивать всего одним своим касанием.

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Сегодня мы расскажем о самых опасных и ядовитых растениях в мире.

Манцинелловое дерево

«Manzanilla de la muerte» в переводе с испанского означает «маленькое яблоко смерти». Одно из самых опасных деревьев на планете относится к яблоневым, и и его плоды очень похожи на привычные нам яблоки, но содержат в себе форбол — крайне ядовитое химическое соединение.

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Также во всех частях дерева содержится ряд неизвестных химических соединений, которые обладают сильным токсическим воздействием.

Манцинелла опасна буквально всем. Любой прямой контакт человека с этой «яблоней» приводит к нестерпимым ожогам. Даже если не касаться дерева, а, например, укрыться под ним от дождя, зараженная вода может попасть на кожу и глаза и вызвать повреждения. Опасен даже дым от горения. Стоит ли говорить, что поедание плодов этого ядовитого дерева может привести к смерти?

Жалящее дерево

Небольшие симпатичные кустики Dendrocnide moroides из семейства крапивных растений относятся к самым чудовищным представителям флоры в мире. Чтобы вы сразу понимали: это растение обнаружил человек, лошадь которого в страшных мучениях умерла всего из-за одного касания. Перед смертью она сошла с ума от запредельной боли.

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Да, этот куст — весьма изощрённый убийца. Лёгкое касание жалящих усиков обеспечит невыносимую нарастающую боль, которая растёт до предела в первые полчаса и затем становится верным спутником на пару месяцев. Кстати, известны случаи, когда несчастные люди, кому не повезло случайно найти Dendrocnide moroides, накладывали на себя руки, не в силах справиться с болью.

Цербера

Церберу еще называют деревом самоубийц. Абсолютно безобидное внешне растение содержит в себе смертельные для человека химические вещества.

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Именно из-за того, что растение не отличается выраженным вкусом, особенно в острой пище, его яд стали использовать в качестве расправы над врагами.

Гимпи-гимпи

Дальний родственник крапивы из Австралии жжет в сотни раз сильнее. Волоски гимпи-гимпи содержат опасный нейротоксин, который вызывает сильнейшие ожоги даже при малейшем прикосновении. А те, кто имел дело с растением, описывали это, как одновременный ожог от огня, кислоты и удар электричеством. Боль может длиться от пары дней до нескольких месяцев.

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Опасности добавляет и то, что растение совершенно непримечательно внешне. А еще гимпи-гимпи способно выбрасывать в воздух свои волоски, что может вызвать ожоги горла и кровотечения из носа.

Борщевик Сосновского

В нашей стране не так много жутких растений, но вот борщевик — исключение. Сок борщевика опасен тем, что при попадании на кожу вызывает повышенную чувствительность к солнцу. Даже при малейшем воздействии лучей тело покрывается сильными и долго незаживающими ожогами.

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При попадании в глаза, с большой вероятностью наступит полная слепота. А если случайно вдохнуть пыльцу борщевика, может наступить отек пищевода и верхних дыхательных путей.

Хура

Самое настоящее дерево-динамит. Принадлежит к семейству Молочайных и встречается на американских континентах.

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Основную опасность этого растения представляют его плоды. Когда «тыковки» доходят до пика своей зрелости, они мощно взрываются, разбрасывая семена на сотни метров. Скорость такого полета семян может достигать 70 метров в секунду. Если оказаться поблизости, можно очень серьезно покалечиться. Но на этом опасности хуры не заканчиваются. Млечный сок дерева способен разъесть кожу, вызвать отравления и привести к полной потере зрения.

Белладонна

Она же красавка обыкновенная. В народной медицине можно встретить сок белладонны в малых дозах.

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В большом же количестве растение приводит к тяжелевшему отравлению атропином. За этим последуют галлюцинации, тахикардия и светобоязнь.

Араукария Бидвилла

Араукария Бидвилла, или же буния-буния, не содержит в себе ни грамма токсичного вещества, однако несет угрозу для жизни и здоровья всех, кто находится поблизости.

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Это дерево сохранилось еще со времен мезозойского периода. Вырастает буния-буния до 50 метров, а обхват ствола достигает более 120 сантиметров. Опасность для человека представляют огромные шишки, которые могут достигать 35 сантиметров в диаметре и весить до 3 килограммов. Падая с большой высоты, плоды могут нанести серьезные травмы или даже убить.

Тем не менее семена в шишках съедобные. Австралийские аборигены активно употребляют их в пищу: едят сырыми и поджаренными. А древесину используют для изготовления мебели.

Тис ягодный

Тис ягодный — красивое, раскидистое дерево с могучей кроной. Однако в древности тис считался деревом смерти, считалось, что даже тень тисового дерева ядовита, поэтому спать в тени тиса было нельзя.

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А дело в том, что кора, ветки, иглы и внутренняя часть дерева содержат опаснейшие токсины. Того, кто съест плод тиса ждет остановка сердца и смерть. Опасности подвергается не только человек: часто побегами тиса отправляется домашний скот. Отравленным становится даже молоко животных, если они ели ветки тиса.