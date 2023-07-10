Вятское детство и юность Александра Грина

Александр Грин, а если точнее, Гриневский, родился в городе Слободском, однако вскоре его семья переехала в Вятку, и детство будущего писателя прошло на Никитской улице, ныне Володарского, 44. К сожалению, деревянный дом, где жил маленький Саша, не сохранился — его снесли, а на этом месте крестьянин А.Т. Морозов построил каменный дом с мезонином, который был характерен для того времени.

© Кадр из фильма "Алые паруса"

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Уже в шесть лет будущий писатель начал самостоятельно читать. Первая книга «Путешествие Гулливера в страну лилипутов» сильно впечатлила мальчика: отсюда любовь к морю, путешествиям и фантастическим странам. В Вятском земском реальном училище Грин придерживался тактики попеременного успеха: вроде по истории, Закону Божьему и географии были одни "пятерки", но в то же время он был неуспевающим по математике и иностранным языкам; с одной стороны, начитанный мальчик с живым умом, но с другой — хитрый баловник, пишущий едкие стишки про учителей (за это, к слову, его и исключили). Так Александр Грин оказался в Вятском городском 4-классном училище, которое он окончил в 1896 году, после чего отправился в Одессу, чтобы стать моряком - и стал, но ненадолго.

В 1898 году он вернулся на малую Родину, однако без удовольствия, ведь Вятка казалась ему чопорной и унылой. К тому же Александр Грин не любил вспоминать о своём детстве, о смерти матери, о мачехе, которую так и не получилось принять: «Детство мое было не очень приятное. Маленького меня страшно баловали, а подросшего за живость характера и озорство — преследовали всячески, включительно до жестоких побоев и порки. Я научился читать с помощью отца 6-ти лет, и первая прочитанная мною книга была «Путешествие Гулливера в страну лилипутов и великанов» (в детском изложении). Мать тогда же научила писать. Мои игры носили характер сказочный и охотничий. Мои товарищи были мальчики-нелюдимы. Я рос без всякого воспитания».

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