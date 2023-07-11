День в истории: Вселенная в высоком разрешении и Тукай в джазе

Чем примечательна дата 11 июля.

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Сегодня, 11 июля, отмечают Всемирный день народонаселения и Всемирный день шоколада.

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11 июля в республику приехала съемочная группа фильма "Булат Батыр", Курбан-байрам стал в Татарстане официальным выходным, изобрели лампу накаливания, впервые показали рок-оперу "Иисус Христос — суперзвезда".

Родились: композитор Алмаз Монасыпов, шашистка Айгуль Идрисова, актер Антон Табаков. Умерли: автогонщик Педро Родригез, переводчик Салмана Рушди Хитоси Игараси, генеральный секретарь Французской коммунистической партии Морис Торез. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

Курбан-байрам — выходной

11 июля 1925 года в Казани родился композитор Алмаз Монасыпов. В 1959—1970 годах он работал дирижером театра оперы и балета и оркестра Татарской филармонии, а с 1973 года жил в Москве. Монасыпов известен как исследователь дореволюционной традиции баитов и мунаджатов. Его самое экспериментальное произведение — это вокально-симфоническая поэма 1974 года "Тукай аһәңнәре", которая объединяет стихи Тукая с электроникой, джазом и восточными ритмами.

11 июля 1927 года в город приехала съемочная группа фильма "Булат Батыр". История двух братьев во время Пугачевского бунта стала сюжетом первого полнометражного художественного фильма, созданного в республике. В картине показаны виды Казанского кремля того времени и слобод.

11 июля 1992 года по решению Верховного Совета РТ Курбан-байрам официально стал выходным днем. Праздник начинается для верующих с ночи, когда по Казани уже ходят рейсовые автобусы, чтобы успеть на утренние молитвы. В этот день принято посещать родных и поминать усопших.

11 июля 1995 года в Ишимбае родилась Айгуль Идрисова, шашистка, чемпионка мира по блицу 2012 года и 2020 года, чемпионка Европы 2016 года, чемпионка мира по быстрым 2016 года, серебряный призер чемпионата мира 2019 и бронзовый призер чемпионата мира 2017 года (разумееется, это только часть списка побед). Играет в шашки с 6 лет.

11 июля 2022 года "Реальное время" рассказало, что в пригородах Казани стартуют продажи квартир в десяти микрорайонах общей площадью свыше 35 тысяч квадратных метров жилья и будет сдано почти 57,7 тысячи "квадратов". То есть вблизи городской черты вырастут жилищные мегакомплексы, каждый из которых сопоставим с третью или половиной проектной мощности "Салават купере" (1,5 млн кв. м).

Из Владивостока — в Голливуд

11 июля 1874 года уроженец села Стеньшено Липецкого уезда Тамбовской губернии Александр Лодыгин получил патент на "способ и аппараты электрического освещения" — в Австрии, Великобритании, Франции, Бельгии и других странах. Накаливался стерженек из ретортного угля под стеклянным колпаком. За это комиссия, созданная на физико-математическом отделении Академии наук, присудила ему Ломоносовскую премию.

11 июля 1920 года во Владивостоке родился Юлий Бринер, будущий актер Юл Бриннер. Его семья переехала в Россию сначал из Швейцарии, а потом из Японии. После развода его родители порознь перебрались в Харбин, потом он оказался в Париже, где дал первый концерт, распевая цыганские песни, после стал акробатом. В США он оказался, вывезя мать на лечение от лейкемии. Сам же начал ходить на курсы актерского мастерства к Михаилу Чехову. Работал шофером, вышибалой, пел. Позже стал выступать в мюзиклах. В 1949 году впервые снялся в кино, в фильме "Порт Нью-Йорка". В 1956 году получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в картине "Король и я".

Фото Вселенной

11 июля 1971 года в Питтсбурге впервые показали рок-оперу "Иисус Христос — суперзвезда", написанную Эндрю Ллойдом Уэббером и Тимом Райсом годом ранее. На Бродвее ее поставили в том же 1971-м. В Питтсбурге на премьере на местной Сивик-Арене присутствовали 13 тысяч человек.