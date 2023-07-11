Какой праздник отмечают в мире 11 июля

11 июля в мире отмечается множество праздников, затрагивающих разные сферы деятельности и интересов.

© Вечерняя Москва

Самые примечательные из них — Всемирный день шоколада, Всемирный день народонаселения, День художника по свету (День светооператора или гафера).

Всемирный день шоколада

Этот праздник придумали и провели французы в 1995 году. В этот день по всему миру проходят фестивали и другие мероприятия.

Некоторые кондитерские фабрики в честь праздника организовывают дни открытых дверей и экскурсии.

Всемирный день народонаселения

Данный праздник был введен в 1990 году Генеральной ассамблеей ООН. День был выбран неслучайно — 11 июля 1987 года население Земли достигло пяти миллиардов человек.

Символическая дата введена для информирования о проблемах народонаселения, в том числе связанных с экологией и развитием. Осведомленность в этих вопросах помогает принимать грамотные решения в социально-экономической отрасли.

День художника по свету (День светооператора или гафера)

В этот день в 1874 году русский электротехник Александр Лодыгин запатентовал первую лампу накаливания. С тех пор началась эпоха искусственного освещения.