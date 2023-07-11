Зарплата в «Красной машине»: сколько получали советские хоккеисты

Знаменитая хоккейная «Красная машина» - легенда не только советского, но и мирового хоккея. А сколько получали советские хоккеисты в то время? Из официальной прессы - канадской и, впоследствии, уже в эпоху гласности, советской, а также из книги М. Макарычева "Мальцев", основанной на воспоминаниях жены великого хоккеиста, после победы над звездами НХЛ в 1976 году советской сборной, боссы западного хоккея предлагали легендарной "пятерке" - Мальцеву, Харламову, Якушеву, Третьяку и Михайлову по миллионному контракту за их переход в НХЛ.

Аналогичные воспоминания и у Н. Озерова, к которому в семидесятые обращался Б. Харрис, знаменитый хоккейный менеджер за помощью в подписании миллионных контрактов этими игроками. И сам Михайлов рассказывал примерно такую же историю в одном из своих многочисленных интервью. Игроки ответили НХЛ отказом - в те годы иного невозможно себе было представить. А что их ждало взамен на родине?

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По меркам Советского Союза игроки высокого уровня, входящие в сборные страны, получали достаточно высокую заработную плату - 200-300 рублей. Учитывая, что в 70-80 годы средняя зарплата в СССР составляла 120-140 рублей, а спорт в принципе считался любительским, такая оплата труда ценилась. За победы полагалась премия, средний размер которой составлял 100 рублей за каждый выигрыш.

По воспоминаниям Владислава Третьяка, на пике своей карьеры, в середине 70-х-начале 80-х годов он получал как игрок сборной заработную плату в 330 рублей ежемесячно, плюс доплату за звание капитана - 120 рублей. Премия от ЦСКА за каждый выигранный матч - 180 рублей, в каждом сезоне число побед составляло примерно три десятка. На мировом первенстве полагалась премия за победу в 1 500 рублей, те же суммы называют и другие хоккеисты, например, нападающий Зимин и тренер И. Дмитриев.