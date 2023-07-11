Русский квас: чем он так пугает европейцев
Почти каждый народ имеет свои уникальные блюда, которые могут вызывать непонимание или даже отталкивающее впечатление у других народов. В России таким блюдом является квас.
Европейцам не нравится квас
Однако русский квас не находит понимания у наших соседей по планете. Европейцы впервые познакомились с этим напитком во время наполеоновского вторжения, которое также называлось "нашествием двунадесяти языков". В составе наполеоновской армии, помимо французов, были представители десятков европейских народов. Во время короткой оккупации им пришлось попробовать квас, который им совсем не понравился. Французское название кваса переводится как "свиной лимонад", что также не способствовало его популярности. Квас не понравился и иностранным войскам, участвовавшим в Крымской, Первой и Второй мировых войнах. Можно сказать, что квас является противоположностью водки в европейском восприятии - насколько популярна русская водка, считающаяся изысканным и деликатесным напитком, настолько непопулярен квас. Также под сомнение попадает блюдо, приготовленное на основе кваса - окрошка. Не каждый осмелится попробовать кусочки овощей и колбасы, плавающие в темной жидкости.
Для современных иностранцев попробовать это блюдо - настоящее испытание.
"Внешний вид пугает. Было бы легче, если бы в ресторане у кастрюльки с окрошкой повесили табличку: "Это действительно съедобно! Не бойтесь, пробуйте!" - говорят они.
Итальянец Джанлука даже считает, что русские женщины могут проверять чувства своих иностранных мужчин с помощью окрошки. Когда он впервые попробовал окрошку на квасе, он закрыл глаза. Его подбадривала его девушка Таня.
Интересно, что знаменитый авантюрист Джакомо Казанова, после посещения России, наоборот, положительно отзывался о квасе, считая его одним из видов шербета.