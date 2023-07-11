Русский квас: чем он так пугает европейцев

Европейцам не нравится квас

Однако русский квас не находит понимания у наших соседей по планете. Европейцы впервые познакомились с этим напитком во время наполеоновского вторжения, которое также называлось "нашествием двунадесяти языков". В составе наполеоновской армии, помимо французов, были представители десятков европейских народов. Во время короткой оккупации им пришлось попробовать квас, который им совсем не понравился. Французское название кваса переводится как "свиной лимонад", что также не способствовало его популярности. Квас не понравился и иностранным войскам, участвовавшим в Крымской, Первой и Второй мировых войнах. Можно сказать, что квас является противоположностью водки в европейском восприятии - насколько популярна русская водка, считающаяся изысканным и деликатесным напитком, настолько непопулярен квас. Также под сомнение попадает блюдо, приготовленное на основе кваса - окрошка. Не каждый осмелится попробовать кусочки овощей и колбасы, плавающие в темной жидкости.