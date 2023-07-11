Популярный российский блогер разочаровался в жизни в США

Популярный российский блогер Рустам Набиев, известный как Рустам Майер, назвал основные минусы жизни в США, из-за которых он разочаровался в Америке и решил уехать из страны. В посте, опубликованном в его закрытом Telegram-канале, он включил в их число отсутствие безопасности и высокие цены.

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Первой и основной причиной отъезда из США он назвал безопасность.

«В США ее просто нет. (...) Каждую минуту какие-то грабежи, драки. Очень неприятно и некомфортно себя чувствуешь», — рассказал блогер.

Кроме того, он пожаловался на высокие цены. Как утверждает Набиев, завтрак, состоящий из кофе и двух порций яичницы, обошелся ему и его жене в 60 долларов (примерно 5,4 тысячи рублей по курсу на 11 июля). Еще одним минусом жизни в США он назвал неубранные улицы.

«Очень много бомжей, грязи, везде воняет», — пожаловался он.

Помимо того, по словам блогера, в американских магазинах не работает система бесконтактной оплаты ApplePay, а также регулярно случаются проблемы с доставкой еды и возникают трудности с обслуживанием клиентов.

«Все то, к чему привыкли люди из стран СНГ, там вообще не работает», — посетовал Набиев.

Блогер добавил, что и он, и его жена всю жизнь мечтали переехать в США, однако в итоге страна не оправдала их ожиданий.

«Приехав туда, мы сильно разочаровались. Я каждому желаю от души, чтобы вы туда попали, сами все увидели своими глазами, сами все посмотрели. И потом сформировали свое мнение», — заключил он.

Ранее Набиев, отвечая на вопросы об особенностях жизни в США, заявил, что у каждого штата своя специфика. Лос-Анджелес он назвал грустным, грязным и криминальным.

«Слишком демократическое место и много дозволенности всем подряд», — описал город блогер.