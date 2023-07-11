Десять пар близнецов родились в одной больнице одновременно

Десять пар близнецов родились в одно и то же время в детской больнице американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния. Об этом сообщает The Messenger.

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Персонал больницы пока не может с уверенностью сказать, является ли одновременное рождение в отделении неонатальной интенсивной терапии десяти пар близнецов рекордом.

«Мы очень взволнованны», — заявила ассистент медсестры отделения неонатальной интенсивной терапии Эшли Ричардсон.

Она подчеркнула, что в больнице привыкли к рождению близнецов и многоплодным родам в целом, но никогда не сталкивались с таким количеством сразу.

«Это заставляет нас не расслабляться», — пошутила медсестра.

Вес новорожденных варьируется от чуть менее 1 до 2,7 килограмма. Отмечается, что большинство близнецов являются мальчиками.