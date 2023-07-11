Восьмилетний мальчик упал в стометровый кратер вулкана и выжил

Ребенок из Франции упал в стометровый вулканический кратер на Галапагосских островах в Эквадоре и выжил. Об этом сообщает Newsweek.

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Восьмилетний мальчик вместе с семьей отправился на экскурсию к кратерам потухших вулканов Лос-Хемелос («Двойняшки») на острове Санта-Круз. В какой-то момент ребенок сорвался в кратер глубиной сто метров.

«Подробности происшествия пока неизвестны, но, к счастью, своевременные действия, специально обученных для подобных чрезвычайных ситуаций людей, позволили поднять его со 100-метровой глубины», — сообщило руководство национального парка Галапагос.

Ребенок получил травмы лица и головы. Его экстренно доставили в больницу для более тщательного обследования и лечения.