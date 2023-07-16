Маков день: что нельзя делать 16 июля
В народном календаре 16 июля чтут память святых Мокия и Демида. Этот праздник называют Маковым днем или Стожары. О том, что нельзя делать в этот день – в материале "Рамблера".
Много лет назад считалось, что в этот день семена мака обладают особой силой. Их собирали, а затем освещали во время Медового спаса, который наступит 14 августа. Затем семена клали в мешочек и прятали. Считалось, что они могут сделать человека счастливым, богатым, а также защитить от нечисти.
Чтобы отпугнуть незваного гостя, на порог высыпали мак. Семенами также посыпали молодоженов, чтобы уберечь их от сглаза.
Кроме этого, наши предки в этот день почитали созвездие Стожары. Они считали, что в этот день оно обладает особой силой, поэтому загадывали желание и ждали, когда оно сбудется.
Что нельзя делать 16 июля:
- Начинать новые и важные дела.
- Жадничать.
- Пересаживать цветы.
- Отказывать в помощи.
- Много говорить.
- Давать деньги в долг.
Народные приметы:
- Сон, который приснится в ночь на 16 июля, считается вещим.
- Сколько на небе звезд – столько будет хороших новостей в этом году.
- Если собака валяется в пыли – жди несчастья.
- Также в этот день было принято наблюдать за лошадьми. Если они фыркают – к теплу, ржут – к дождю, храпят – к ненастью.