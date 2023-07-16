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Маков день: что нельзя делать 16 июля

В народном календаре 16 июля чтут память святых Мокия и Демида. Этот праздник называют Маковым днем или Стожары. О том, что нельзя делать в этот день – в материале "Рамблера".

Маков день: что нельзя делать 16 июля
© Unsplash.com

Много лет назад считалось, что в этот день семена мака обладают особой силой. Их собирали, а затем освещали во время Медового спаса, который наступит 14 августа. Затем семена клали в мешочек и прятали. Считалось, что они могут сделать человека счастливым, богатым, а также защитить от нечисти.

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Чтобы отпугнуть незваного гостя, на порог высыпали мак. Семенами также посыпали молодоженов, чтобы уберечь их от сглаза.

Кроме этого, наши предки в этот день почитали созвездие Стожары. Они считали, что в этот день оно обладает особой силой, поэтому загадывали желание и ждали, когда оно сбудется.

Что нельзя делать 16 июля:

  • Начинать новые и важные дела.
  • Жадничать.
  • Пересаживать цветы.
  • Отказывать в помощи.
  • Много говорить.
  • Давать деньги в долг.

Народные приметы:

  • Сон, который приснится в ночь на 16 июля, считается вещим.
  • Сколько на небе звезд – столько будет хороших новостей в этом году.
  • Если собака валяется в пыли – жди несчастья.
  • Также в этот день было принято наблюдать за лошадьми. Если они фыркают – к теплу, ржут – к дождю, храпят – к ненастью.