Маков день: что нельзя делать 16 июля

В народном календаре 16 июля чтут память святых Мокия и Демида. Этот праздник называют Маковым днем или Стожары. О том, что нельзя делать в этот день – в материале "Рамблера".

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Много лет назад считалось, что в этот день семена мака обладают особой силой. Их собирали, а затем освещали во время Медового спаса, который наступит 14 августа. Затем семена клали в мешочек и прятали. Считалось, что они могут сделать человека счастливым, богатым, а также защитить от нечисти.

Чтобы отпугнуть незваного гостя, на порог высыпали мак. Семенами также посыпали молодоженов, чтобы уберечь их от сглаза.

Кроме этого, наши предки в этот день почитали созвездие Стожары. Они считали, что в этот день оно обладает особой силой, поэтому загадывали желание и ждали, когда оно сбудется.

Что нельзя делать 16 июля: Начинать новые и важные дела.

Жадничать.

Пересаживать цветы.

Отказывать в помощи.

Много говорить.

Давать деньги в долг.