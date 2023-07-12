День в истории: Карабахский конфликт и полет через полюс

Чем примечательна дата 12 июля.

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12 июля в Свияжске перед речным вокзалом была установлена точная копия ботика императора Павла I, Карабах вышел из состава Азербайджана, самолет АНТ-25 пролетел по маршруту Москва — Северный полюс — США.

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Родились архитектор Павел Саначин, композитор Мирсаид Яруллин, историк Альберт Бурганов, режиссер Павел Лунгин, певицы Валентина Толкунова и Лиз Митчелл. Умерли режиссер Сергей Арцибашев, политик Валерия Новодворская, писатель Борис Полевой.

Подробнее — в обзоре "Реального времени".

А в Свияжске — ботик

12 июля 1918 года в Берсуте родился председатель Госкомитета ТАССР по делам строительства и архитектуры Павел Саначин, руководивший разработкой генпланов Зеленодольска, Бугульмы, Лениногорска, Чистополя, Альметьевска, Набережных Челнов, Азнакаево, Дербышек. По его проектам, в основном в соавторстве с такими коллегами, как Георгий Солдатов и Искандер Валеев, построены многие казанские здания: Казанский ветеринарный институт, павильон ВДНХ (ВИКО), здание "Казэнерго" и другие.

12 июля 1938 года родился композитор Мирсаид Яруллин, автор первой татарской оратории "Кеше" ("Человек") на стихи Рената Хариса. Яруллины — это целая династия: отец Загидулла — зачинатель композиторской традиции в ТАССР, брат Фанис написал музыку к первому национальному балету "Шурале".

12 июля 2013 года в Свияжске перед речным вокзалом была установлена точная копия ботика императора Павла I. На нем он прибыл во время путешествия по России в Казань 24 мая 1798 года. Ботик был воссоздан по сохранившимся чертежам и рисункам по инициативе экс-министра транспорт РФ Игоря Левитина.

12 июля 2022 года "Реальное время" писало о задержанном по делу о затонувшем из-за перегруза речном катере 52-летнем казанском бизнесмене Владимире Казакове. В Центральном следственном управлении на транспорте СКР подчеркивали, что он являлся организатором последней прогулки маломерного речного судна "Казанец 1" (бортовой номер АА2209), которое 10 июля приняло на борт 30 человек и в течение 15 минут оказалось под водой. Нормативная нагрузка судна была превышена ровно в два раза, оно рассчитано всего на 13 пассажиров и двух членов экипажа.

НКАО вышла

12 июля 1949 года в Москве родился Павел Лунгин. Его первый опыт в кино — сценарий для фильма "Все дело в брате" 1976 года. Снимая свою дебютную первую режиссерскую работу "Такси-блюз", он пригласил на главную роль лидера группы "Звуки Му" Петра Мамонова и получил получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Сейчас Лунгин заканчивает работу над картиной "Василиса и королева лайков".

12 июля 1988 года на сессии Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области было объявлено о выходе НКАО из состава Азербайджанской ССР. В сентябре начались вооруженные столкновения. В декабре 1989 года советы Армянской ССР и НКАО приняли постановление, которое "соединяло" республику и область, но Верховный Совет СССР признал решение неконституционным. 5 мая 1994 года при представители Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха подписали соглашение, призывающее к прекращению огня.

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