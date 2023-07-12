День 12 июля в истории

Чем примечательна эта дата.

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Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

Эта одна из самых романтичных профессий в мире появилась в Германии в 1928 году. На борт самолета стали брать специального человека, который обеспечивал сервис во время полета. Первоначально бортпроводниками были исключительно мужчины, как правило, бывшие официанты дорогих ресторанов.

В 1930 году в США возникла идея привлечь к работе стюардов молодых девушек. Это должно было стать рекламой пассажирских авиаперевозок. Первой стюардессой стала Эллен Чёрч, которую наняла авиакомпания United Airlines.

80 лет назад (1943) во время Великой Отечественной войны в районе станции Прохоровка произошло одно из крупнейших в военной истории сражений с применением бронетанковых сил.

В боях с обеих сторон было задействовано около 1,2 тысячи танков и самоходно-артиллерийских установок. Непосредственное командование танковыми соединениями с советской стороны осуществлял генерал-лейтенант Павел Ротмистров, с немецкой — оберстгруппенфюрер СС Пауль Хауссер.

В ходе этого сражения гитлеровское командование рассчитывало окружить и уничтожить советские войска, вклинившиеся в их оборонительную линию в районе Курска, Орла и Белгорода. Советское командование — окружить группировку противника.

В боях за плацдарм, которые продолжались два дня, ни одной из сторон не удалось достичь поставленных целей. Немецкие войска отступили. Однако это сражение во многом определило победу советских войск в ходе Курской битвы.

Согласно различным оценкам, в сражении под Прохоровкой потери советских войск составили более 300 танков, гитлеровские войска потеряли от 300 до 400.

80 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны началась Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов».

В операции были задействованы войска Западного, Брянского и Центрального фронтов. Всего около 1,3 миллиона человек, более 21 тысячи орудий и минометов, 2,4 тысячи танков и свыше 3 тысяч самолетов. Им противостояли войска группы армий «Центр», в составе около 600 тысяч человек, более 7 тысяч орудий и минометов, 1200 танков и свыше 1100 самолетов.