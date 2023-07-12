Нашествия монголо-татар на Русь: сколько их на самом деле было

После нашествия хана Батыя, Русь надолго подпала под власть Золотой Орды. Само нашествие Батыя чаще всего рассматривается как одно. Хотя оно распадается на три кампании против различных частей Руси.

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Все прочие нашествия монголо-татар на русские земли также ограничивались какими-то конкретными областями. Не было нашествия, направленного против всей Руси в целом. Не всегда можно отделить татарское нашествие от усобицы русских князей с участием татарских отрядов.

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В 1223 году отряды монгольских полководцев Субэдэя и Джэбэ разгромили высланное против них союзное русско-половецкое войско, после чего вторглись в южные пределы Руси. Однако монгольское разорение в тот раз коснулось лишь края Переяславского княжества.

Зимой 1237/38 года Батый со своими полководцами последовательно разгромил сначала Рязанское, потом Владимиро-Суздальское княжество. После этого монголы двинулись в сторону Новгорода, взяли Торжок, но отказались от дальнейшего похода на север. Повернув на юг, татары прошли через край Смоленского и Черниговского княжеств, не затронув их главные города, и по пути, после долгой осады, взяли Козельск – центр удельного княжества Черниговской земли.

Осенью 1239 года татары взяли Чернигов.

Зимой 1240/41 года рать Батыя пошла против князя Даниила Галицкого, владевшего тогда Киевом, взяла и обратила в руины Киев, после чего разорила Галицко-Волынскую землю и, наконец, вторглась в страны Центральной Европы (Венгрию, Чехию, Польшу).

В 1252 году Батый отправил на Русь полководца Неврюя с целью предотвратить восстание русских земель во главе с князем Андреем Ярославичем. Карательная акция была направлена против Владимиро-Суздальской земли, которую монголы вторично разорили дотла. Неврюй вручил власть над этой частью Руси брату Андрея, Александру Невскому.

В то время, как Неврюй разорял Северную Русь, другой татарский полководец Куремса отправился против мятежного Галицкого княжества и воевал несколько лет. В 1258 году полководец Бурундай одним своим появлением заставил князя Даниила смириться и платить ему дань. В 1285 году татары отправились покорять Венгрию, отказавшуюся платить им дань, и снова прошли через Галицкую землю. Но победа венгров позволила и Галицкому княжеству почувствовать себя свободно. В дальнейшем мы не видим попыток монголов подчинить себе это самое западное из русских княжеств.

В 1257 году Александр Невский привёл татар для переписи податного населения Новгорода. Есть смутные свидетельства, что местами татарам было оказано сопротивление (битва на Туговой горе под Ярославлем), и эта полицейская акция имела характер нашествия.

В 1293 году состоялось полномасштабное вторжение татарских сил под предводительством Тудана (Дюденя) в Северо-Восточную Русь – «Дюденева рать». В ходе его было разорено 14 городов Владимиро-Суздальского и Муромского княжеств. В составе ордынских войск были дружины нескольких русских князей. Цель похода точно неизвестна. Во всяком случае, он был использован одними русскими князьями против других.

Такая же русская усобица привела в 1328 году к вторжению татарских войск в Тверское княжество. В этом нашествии вместе с татарами участвовали московские войска князя Ивана Калиты, а одним из ордынских полководцев был, по-видимому, принявший ислам русский, по имени которого это нашествие вошло в историю как «Федорчукова рать».

С XIV века участились битвы отдельных русских с отдельными силами татар на пограничье Руси. Такие столкновения уже вряд ли подходят под определение «нашествия». Нашествием, наверное, следовало бы считать вторжение крупных татарских сил, в результате которого был взят или подвергнут осаде хотя бы один крупный город.

Исключение могут составлять действия темника Мамая (1380) и хана Ахмата (1480). Хотя они и не привели к разорению обширных областей Руси (Мамай вообще до Руси не дошёл), но вызвали мобилизацию против себя крупных русских сил. Это были предотвращённые нашествия.

Но вторжений золотоордынцев вглубь России в XIV-XV веках было ещё немало после Федорчуковой рати. В 1340 году татары вместе с русскими князьями, включая московского Ивана Калиту, безуспешно осаждали Смоленск, отказавшийся платить дань Орде. В 1377 году, после разгрома русских войск на реке Пьяне, татары взяли Рязань и разорили часть Нижегородского княжества. Впрочем, это сражение следует рассматривать как первое столкновение в рамках длительной войны против Мамая.

В 1382 году Москва и многие русские города были взяты ханом Тохтамышем. В 1408 году беклярбек Едигей дошёл до стен Москвы, разорив также Ростов Великий, Рязань, Нижний Новгород и массу других городов.

В 1445 году татары Казанского царства разгромили московское войско князя Василия II под Суздалем, причём сам князь был взят в плен и отпущен только за большой выкуп. Эта битва венчала двухлетнюю войну, в ходе которой татары длительное время оккупировали Нижний Новгород и разорили Суздаль.

В 1451 году золотоордынский царевич Мазовша подступил к стенам Москвы, но потерпел неудачу. О разорении татарами других городов в это время в источниках не сообщается. Возможно, их не было, так как сам поход Мазовши и его бегство запомнился русским как «скорая татарщина».

В 1472 году хан Ахмат предпринял своё первое нашествие на Русь. Он сжёг пограничный город Алексин на Оке, но затем был отражён войском Ивана Великого.

Таким образом, «полноценных», если так можно выразиться, нашествий монголо-татар на Северо-Восточную Русь (нынешнюю Центральную Россию) в XIII-XV веках было двенадцать, если считать предотвращённые нашествия Мамая и Ахмата: три в XIII веке, четыре в XIV-м и больше всего – пять – в XV веке. Как ни странно, интенсивность нашествий увеличивалась по мере приближения освобождения Руси от золотоордынского ига.