Что произошло с «первооткрывателями» саркофага в Кемеровской шахте

Находка шахтеров Кемеровской области могла бы вызвать мировой интерес. И это не удивительно: советские рабочие обнаружили внутри угольного пласта, возраст которого составлял не менее 800 миллионов лет, саркофаг с неповрежденным телом женщины. Однако данное событие было засекречено, а все «первооткрыватели» скончались внезапно.

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Эта история стала известна благодаря полковнику госбезопасности в отставке, который оказался случайным попутчиком журналиста Олега Кулишкина. Позднее статья Кулишкина, содержащая рассказ офицера, служившего в секретном отделе КГБ, была опубликована в 124-м выпуске газеты "Аркаим". По словам полковника, в ранней осенью 1969 года (по другим данным - в 1973 году) в селе Ржавчик Тисульского района Кемеровской области произошло невероятное событие: на глубине около 70 метров в угольной шахте горняк по фамилии Карнаухов наткнулся на мраморный ларец длиной не менее 2 метров.

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После того, как начальник участка Александр Масалыгин узнал об этом, он приказал немедленно прекратить работу и поднять ларец на поверхность. Шахтеры приступили к открытию крышки, но материал, который ее закреплял и похожий на замазку, внезапно стал жидким и потек. Один из рабочих даже попробовал эту жидкость на вкус. После снятия крышки выяснилось, что Карнаухов обнаружил саркофаг, внутри которого находилось тело женщины европеоидного типа, ростом около 180 сантиметров, с широко открытыми голубыми глазами. Ее тело было одето в белоснежное кружевное платье и окружено розово-голубой, но прозрачной жидкостью. Однако жидкость быстро начала темнеть, и гроб пришлось закрыть.

О таинственной находке горняки сообщили в райцентр. Тут же на место прибыли не только высокие начальники, но и пожарные, и милиция, и военные. А потом на вертолете прилетели и сотрудники КГБ. Представители органов госбезопасности разогнали зевак, заявив, что саркофаг и находящееся в нем тело могут быть опасны для здоровья. Под предлогом медицинского обследования чекисты составили список всех, кто прикасался к гробу. Само же происшествие получило гриф секретности. Один из жителей поселка Ржавчик написал письмо в центральный комитет партии, требуя гласности. Однако власти продолжали молчать, а шахту попросту засыпали землей.

Между тем поиски продолжились. Как утверждал генерал ФСБ Валерий Малеванный, слова которого приведены в издании Игоря Прокопенко «Великие тайны великих людей», это был личный приказ Председателя Комитета государственной безопасности СССР Юрия Андропова. Специалисты прочесывали местность около года, а жителей Ржавчика некоторое время даже не пускали в собственные дома. Работа увенчалась успехом: на озере Чебаркуль, расположенном в 6 километрах от села, были найдены еще три похожих саркофага. Все они, как и первый, были отправлены спецрейсами в Москву.

Эксперты установили, что Тисульской принцессе не менее 800 миллионов лет, именно столько, сколько было угольному пласту, где был обнаружен саркофаг. Однако, по словам Анатолия Бернацкого, автору издания «100 великих мистических тайн», таинственной незнакомке, скорее всего, было не более 50 тысяч лет. Тот же Бернацкий предполагает, что женщина могла оказаться биороботом, которого замуровали гиперборейцы. По определенному сигналу робот должен быть активизироваться, выбраться на поверхность и передать людям какую-то важную информацию. Этот сигнал должна была передать металлическая коробочка, находившаяся в изголовье гроба. Внеземным происхождением объяснял появление «принцессы» и генерал ФСБ Малеванный.