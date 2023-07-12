80-летие Прохоровской битвы под Белгородом отметили солдатской кашей
В Белгородской области торжественно отметили 80-летие Прохоровской битвы, самого массового столкновения танков в истории и одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны.
Несмотря на отмену массовых мероприятий, многие белгородцы приехали в музей-заповедник Прохоровское поле на личном транспорте. Здесь также собрались главы нескольких областей Центрального Черноземья, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и актер Михаил Пореченков.
Районы белгородской области развернули экспозиции с артефактами, патриотическими песнями и частушками, а также угощением. Муниципалитеты соревновались в рецептах приготовления солдатской каши с мясом, у посетителей популярностью пользовалась пшенная от хозяев праздника, Прохоровского района.
"Это событие не из далекого прошлого, оно имеет очень тесную связь с настоящим, потому что здесь, на Прохоровском поле, мы видим, на что был способен русский солдат, на что была способна сила русского оружия, русского духа. Поэтому это очень современное событие", - приводит слова Игоря Щеголева РИА Новости.
Напомним, 12 июля 1943 года на поле под Прохоровкой сошлись более тысячи советских и немецких танков и 200 тысяч человек. В ожесточении боя горящие танки таранили друг друга, экипажи выбирались из подбитых машин и схватывались в рукопашную. С неба на них падали сбитые самолеты. По итогам битвы советским войскам удалось остановить немецкие танки и не допустить прорыва фронта.