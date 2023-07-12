80-летие Прохоровской битвы под Белгородом отметили солдатской кашей

В Белгородской области торжественно отметили 80-летие Прохоровской битвы, самого массового столкновения танков в истории и одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

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Несмотря на отмену массовых мероприятий, многие белгородцы приехали в музей-заповедник Прохоровское поле на личном транспорте. Здесь также собрались главы нескольких областей Центрального Черноземья, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и актер Михаил Пореченков.

Районы белгородской области развернули экспозиции с артефактами, патриотическими песнями и частушками, а также угощением. Муниципалитеты соревновались в рецептах приготовления солдатской каши с мясом, у посетителей популярностью пользовалась пшенная от хозяев праздника, Прохоровского района.

"Это событие не из далекого прошлого, оно имеет очень тесную связь с настоящим, потому что здесь, на Прохоровском поле, мы видим, на что был способен русский солдат, на что была способна сила русского оружия, русского духа. Поэтому это очень современное событие", - приводит слова Игоря Щеголева РИА Новости.