Прохоровское сражение: история, как проходила танковая битва под Прохоровкой

Крупнейших танковое сражение за всю историю началось 12 июля 1943 года в ходе битвы на Курской дуге. Прохоровское сражение стало одним из самых кровавых за все время ВОВ. Обе стороны потеряли под Прохоровкой не только танки, но и тысячи людей убитыми.

«Рамблер» рассказывает, как проходило Прохоровское сражение и какое влияние оказало на ход Великой Отечественной войны.

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Как началась Курская битва

Сражением на Курской дуге, которой длилось целых пятьдесят дней с 5 июля по 23 августа 1943 года, завершился коренной перелом в ходе Великой Отечественно войны. После этой битвы советские войска продолжили наступать, пока не дошли до Берлина.

Потерпев поражение под Сталинградом, немецкое командование готовило новую операцию, которая получила название «Цитадель». Ставка делалась на внезапность, мощную артподготовку и массированные авиаудары, но на этот раз все пошло не по плану.

О том, что немецкие войска готовятся перейти в наступление 5 июля, стало известно советской разведке. Руководство не замедлило воспользоваться этими данными, советские войска ударили раньше. Наступление противника оказалось смято до его начала, однако отступать вражеские войска не собирались. Но после такого начала в наступлении пришлось задействовать и резервы, которые по предварительным планам должны были вступить в бой позднее.

Сражение под Прохоровкой

На южном фасе Курской дуги для советских войск сложилась критическая обстановка. Если по всей линии фронта врага удавалось сдерживать, то здесь фашистские войска продвинулись существенно. Прохоровское сражение стало главным в ходе Курской битвы. К его планированию руководство советской армии приступило 9 июля, пока противник продолжал наступать. В контрнаступление советская армия перешла 12 июля. Место у деревни Прохоровка было выбрано неслучайно. Немецким войскам необходимо было преодолеть узкий участок между железнодорожной насыпью и рекой Псел для того, чтобы выйти на оперативный простор и продолжить наступление на Курск. В задачу же советских войск входило сдержать и окружить противника.

В сражении участвовали с советской стороны:

5-я гвардейская танковая армия под командование генерал-лейтенанта танковых войск Павла Ротмистрова,

5-я гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта Алексея Жадова,

2-я воздушная армия под командованием генерал-лейтенанта авиации Степана Красовского.

С немецкой стороны:

2-й танковый корпус СС,

1-я моторизованная дивизия СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер»,

2-я моторизованная дивизия СС «Рейх»,

3-я моторизованная дивизия СС «Мертвая голова».

Непосредственное командование танковыми соединениями во время сражения осуществляли: генерал-лейтенант танковых войск Павел Ротмистров с советской стороны и обергруппенфюрер СС Пауль Хауссер со стороны Германии.

По разным данным, в сражении участвовали от 1200 до 1500 танков и самоходных артилерийских установок с двух сторон. Советская сторона потеряла до 60 процентов техники (из 800 танков было сожжено и разбито 500), а немецкая – 75 процентов (из 400 танков осталось 100). По другим данным, потери советских войск оцениваются в 300-400 танков, а немецких – в 350-400. В любом случае для противника эти потери стали фатальными. Немецкие войска продолжали с 13 по 15 июля атаковать части советских армий южнее Прохоровки, но 16 июля им пришлось отступить на 35 километров назад, на исходные позиции.

В 1995 году в Прохоровке построили храм в честь святых апостолов Петра и Павла, а на стенах храма были высечены фамилии 7 тысяч советских воинов, которые погибли в этом сражении.

Значение Курской битвы

Курская битва, которая проходила с 5 июля по 23 августа 1943 года, имела огромное значение для Великой Отечественной войны. Эта битва была одним из наиболее крупных сражений в истории человечества и стала точкой перелома в ходе войны на Восточном фронте.

Для Советского Союза Курская битва была важной стратегической победой. Советские войска сумели отразить мощное наступление немецких войск и нанести им значительные потери. Это позволило советским войскам перейти в контрнаступление и начать освобождение территорий, ранее оккупированных гитлеровской Германией.

Курская битва также оказала сильное влияние на психологическое состояние обеих сторон конфликта. Германия получила серьезное поражение на Восточном фронте, а для СССР эта победа стала символом силы и настойчивости советского народа в борьбе против фашизма.

Курская битва также имела важное значение в плане мобилизации и сосредоточения сил и средств для последующих операций на Восточном фронте. После этой битвы советские войска продолжили наступление, освободили Украину, Белоруссию и другие оккупированные территории.