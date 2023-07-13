Как развить свой мозг с помощью головоломок

Что такое нейрофитнес и почему он стал популярным

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Для наращивания мышц нужно есть много белка и ходить в тренажёрный зал. Для поддержания своего тела в тонусе необходимо правильно питаться и заниматься фитнесом или йогой. А для развития мозга достаточно ежедневно нагружать его разнообразными задачами.

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Нейрофитнес — это новое направление, сосредоточенное на тренировке и укреплении мозга. Основные инструменты в нейрофитнесе — упражнения для мозга и головоломки, которые помогают улучшить когнитивные функции и способности.

«Одной из основных причин, почему тренажёры и игры-головоломки для мозга стали такими популярными, является возможность улучшить память, синдром гиперактивности и дефицита внимания, преодолеть быструю истощаемость. Исследования показывают, что регулярная тренировка мозга может помочь укрепить связи между нейронами и повысить эффективность работы мозга», — рассказала Зенцова.

Кому подходит нейрофитнес

Проблема головоломок и упражнений для мозга в том, что они не дают моментального положительного результата. То есть для достижения минимального эффекта нужно провести хотя бы 20–30 занятий. У многих просто нет времени или терпения на подобные тренировки. Однако есть несколько групп людей, которым обязательно нужен нейрофитнес.

«Во-первых, эти упражнения могут быть полезны людям, которые хотят улучшить свою память и концентрацию. Тренировка мозга может помочь укрепить нейронные связи и повысить способность запоминания информации. Во-вторых, головоломки и тренажёры для мозга могут быть полезны для пожилых людей, которые хотят сохранить свои когнитивные функции на высоком уровне. В-третьих, нейрофитнес полезен для студентов и профессионалов, которым необходимо постоянно находиться в тонусе и использовать свой интеллектуальный потенциал», — объяснила психолог.

Регулярная тренировка мозга может быть эффективной профилактикой и лечением различных неврологических заболеваний для всех людей.

Эффективность тренажёров для мозга

Головоломки и упражнения для мозга предлагают разнообразные задачи и упражнения, которые способствуют активации различных областей мозга. Это помогает расширить кругозор, развить логическое и творческое мышление. Тем не менее эффективность тренажёров и головоломок для мозга всё ещё остаётся предметом дебатов. Некоторые исследования указывают на то, что тренировка мозга может иметь ограниченный эффект и не всегда переносится на реальные ситуации.

«В своей работе с пациентами я всегда назначаю сначала нейропсихологическое обследование, БОС-тренинг (метод биологической обратной связи. — Прим. "Секрета") и рекомендую сделать энцефалографию и уже на основании результатов обследования подбираю программу упражнений нейрофитнеса. Далее после 10–30 сеансов обязательно проводится повторная нейропсихологическая диагностика, чтобы отследить эффективность», — поделилась Зенцова.

Исследования показали, что люди старше 65 лет, которые регулярно занимаются головоломками и играми для мозга, имеют меньшее рискованное снижение когнитивных способностей.