«Машины для убийства»: как готовили гладиаторов

Гладиаторские бои — жестокое и кровавое зрелище. Но ключевое здесь слово — зрелище. Публика не довольствовалась «избиением младенцев», ей хотелось видеть шоу, которое могли дать только тренированные и специально обученные атлеты.

Подготовка гладиаторов в корне отличалась от подготовки легионеров. Хотя бы потому, что последние действовали в тесном строю и самое главное было удержать строй, тут не до фехтовальных изысков и индивидуального героизма. Гладиаторы, напротив, были индивидуальными бойцами с довольно экзотическим оружием. Им мало было нанести противнику смертельную рану, нужно было сделать это максимально красиво и эффектно — публика жаждала зрелищ, наевших дармового хлеба.

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«Договорные матчи» не практиковались, публика сразу бы раскусила подвох, но смертью заканчивался, по данным историков, примерно каждый десятый поединок. У опытных гладиаторов — и того реже. В том числе и потому, что гладиатор был ценным активом и расходовать его попусту ланиста (держатель гладиаторской школы) вряд ли был заинтересован.

Гладиаторы делились на виды по вооружению и манере боя. Один из видов назывался «фракиец», но выступать в этом амплуа мог уроженец любой страны,главное, чтобы он был обучен именно такой манере боя. Поэтому, когда выводят родину Спартака на востоке Балкан, исходя из того, что его именовали «фракийцем» - это неверно. Этнически он мог быть кем угодно.

Впрочем, вернемся к гладиаторам как таковым. В систему обучения входило не только владение оружием, отрабатываемое на специальных манекенах и в спаррингах, но и особая гимнастика, позволяющая нарабатывать гибкость и развивать мышечную массу. Гладиатор должен был хорошо смотреться на арене, это было частью шоу — для этого они занимались не только упражнениями с собственным весом, но и с утяжелителями, шлифуя мышцы и совершенствуя физическую форму.

«Курс молодого бойца» длился пару-тройку месяцев, во время которых гладиатор получал первичные навыки обращения с оружием, после чего его распределяли в тот или иной вид бойца. Фехтованию обучали бывшие гладиаторы, каждый мастер в своём деле. Потому что, с непривычки, например, ретиарий, вооружённый рыболовной сетью и трезубцем, мог и не справиться с задачей. Кроме того, тренеры преподавали гладиаторам наиболее эффектные приёмы, снискавшие популярность у публики. Не исключено, что были и уроки, скажем так, актёрского мастерства, для придания большей выразительности поведению гладиатора на арене. Обучение длилось один год.

Социальное положение гладиатора было сложным. С одной стороны — он был презренным человеком, будучи рабом (а если в гладиаторы шёл свободный — это усиливало позор), занимающимся кровавым ремеслом. С другой — толпа обожала отдельных гладиаторов, чья популярность может сравниться с современными звёздами Голливуда. Под влиянием настроения римлян император мог даровать гладиатору свободу, что подтверждалось вручением деревянного меча и специального головного убора, ставшего известным во времена Французской революции как «фригийский колпак». Впрочем, известны случаи, когда получивший свободу гладиатор возвращался на арену. А один из императоров, надеясь устроить грандиозные гладиаторские бои, обещал 100 000 сестерциев вышедшим «на пенсию» прославленным ветеранам арены, если они примут его предложение об участии.

Кроме тренеров за гладиаторами следили врачи, применявшие все тогдашние познания в медицины для исцеления ран и скорейшего возвращения бойца в строй. Высококлассного гладиатора окружала целая команда ассистентов и помощников, следящая за здоровьем, настроением, досугом и питанием бойца.

Гладиаторская диета была основана на принципах питания легионеров, в её основе — зерновые, бобы и овощи. Много горячего питания, в основном — различные каши, с преобладанием ячменной. Об этом можно узнать из исследования, проведённого австрийскими антропологами-криминалистами под руководством историков Фабиана Канца и профессора Карла Гроссшмидта. Они исследовали останки более 70 гладиаторов. Кроме того, упоминание о питании гладиаторов есть в ряде римских источников.

Сейчас можно встретить утверждение, что гладиаторы были вегетарианцами. Это не так. Без животных белков не наберёшь мышечную массу и не построишь красивое мускулистое тело. Мясо гладиаторы ели, хотя с рядом серьёзных ограничений. Им было нельзя сырое и копчёное мясо, солонину. Гладиаторы не пили ледяную воду, вино — умеренно. Накануне боя от алкоголя отказывались вообще. В день выхода на арену гладиаторы не ели, говорят историки. С этим трудно согласиться: на голодный желудок много не навоюешь, так что, скорее всего, был лёгкий завтрак и обед, придающие силы, но не ведущие к сонливости и неповоротливости, с учётом того, что основные гладиаторские бои шли именно во второй половине дня. С утра и за полдень зрителей развлекали звериной травлей и театрализованными казнями преступников.