Родители невесты потребовали у жениха 3,6 млн рублей за свою дочь

Мужчина из Китая собрался жениться, но сумма выкупа за невесту оказалась слишком большой, и он решил пожаловаться на проблему властям. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

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15 июня житель Китая по фамилии Лю зарегистрировал официальную жалобу на сайте мэра округа Чжэньюань провинции Ганьсу. Мужчина потребовал от властей предпринять что-то в связи с тем, что родители его возлюбленной назвали слишком большой, по его мнению, выкуп за свою дочь. Родные невесты заявили, что в их регионе минимальный выкуп за невесту составляет 288 тысяч юаней (примерно 3,6 миллиона рублей), а в провинции, откуда приехал жених, за невесту платят не больше 120 тысяч юаней (1,5 миллиона рублей).

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Он также упомянул, что в сумму выкупа не включается стоимость машины и квартиры, которые также должен предоставить жених. Молодой человек написал, что его семья просто не потянет такую сумму, но признаться в этом он боится, так как очень любит свою избранницу.

В письме Лю использовал комбинацию лести и упреков, чтобы убедить чиновников помочь ему решить проблему с браком. Например, он отметил, что в последние годы округ Чжэньюань заметно улучшил экономические показатели, но «размер выкупа невесты в некоторых районах остается удивительно высоким». Мужчина также упомянул рекомендации, выпущенные в 2023 году Центральным комитетом и Государственным советом Китая, которые призывали ограничить непомерные выкупы за невест.

Чиновники ответили на сайте правительства, что в округе наблюдается тренд к снижению размера выкупов за невест, и отметили, что будут и дальше работать над тем, чтобы суммы выкупа уменьшались. Однако никакого конкретного решения проблемы Лю в письме предложено не было.

Жалоба Лю и ответ на нее вскоре разошлись по соцсетям, однако ситуация не вызвала у людей сочувствия. Часть пользователей советовала Лю выбрать себе невесту, за которую родители не попросят выкуп. Другие посмеялись над тем, что мужчина создал вокруг своей проблемы такой шум, и предложили писать жалобы на высокую стоимость жилья и другие бытовые трудности.