Как лечили и развлекали детей на курортах России в XIX–XX веках

Врачи - первооткрыватели

© Российская Газета

Первые санаторные учреждения для детей на черноморском побережье на рубеже XIX-XX вв. открывали частные лица (врачи) и общественные организации. Крым стал популярным раньше Черноморского побережья Кавказа. Первый детский санаторий появился здесь в 1902 г. в Алупке - детская санатория А.А. Боброва.

Видео дня

К 1916 г. она принимала до 100 детей, больных туберкулезом костей и суставов, "рахитиков", "малокровных" в возрасте от 3 до 14 лет.

В Ялте к 1912 г. действовало несколько лечебных учреждений для детей: 1-й "Морской пляж" доктора В.Б. Лапидуса, 2-й "Морской пляж" врачей Л.А. Финкельштейна и Я.М. Золотухина.

С мая по октябрь в Ялте функционировала климатическая колония для слабых и болезненных детей обоего пола от 6 до 15 лет.

Российская Газета

Одним из лучших по всему крымскому побережью считался пляж Евпатории: отлогий, мелкопесчаный. Он привлекал людей всех возрастов и был особенно благоприятным для отдыха и лечения детей.

К 1914 г. в Евпатории работали четыре детские санатории и два специальных лечебных пляжа "Санитас" врачей Г.А. Галицкой и Б.И. Казаса и "Соляриум" С.О. Черкеса, В.Е. Перчихина и Л.Л. Лютровник.

На пляжах-курортах Ялты и Евпатории лечили рахит, золотуху, малокровие (анемию), ревматизм, последствия воспаления легких, плеврит, коклюш, хронический бронхит, хроническое воспаление почек, костный туберкулез, болезни суставов, отсталость физического развития и подагру. При этом применяли солнечные, воздушные, морские и песочные ванны, купания, массаж, подвижные игры и лечебную гимнастику. На некоторых пляжах имелись и отделения для взрослых.

Прелести Анапы

Черноморское побережье Кавказа стало благоустраиваться и набирать популярность позже Крыма, но, по мнению многих современников, могло составить ему серьезную конкуренцию. Анапа была признана выдающимся педиатром профессором Н.П. Гундобиным лучшим местом отдыха и лечения детей и взрослых на всем черноморском побережье благодаря редкому сочетанию степного, горного и морского климатов, наличию лечебных грязей и морского купания.

Гундобин утверждал, что Анапа превосходит даже Евпаторию. От Анапы на северо-запад тянулся на 10 верст широкий, ровный пляж с чистейшим мелким песком и постепенно опускающимся в воду плотным, свободным от камней и ила дном (так называемый "золотой пляж" или Пески). Здесь могли купаться даже двухлетние дети. Анапа никогда не знала заразных болезней, а ее воздух был чист не только от пыли, но и от насекомых.

Однако пляж Пески имел серьезный недостаток - скопление на берегу прибитых волной морских водорослей (по-местному "камки"), которые, по истечении некоторого времени, загнивали и издавали легкий запах сероводорода; правда, это явление наблюдалось и в Евпатории.

Для попечения о бедных и больных

В начале XX в. доктором В.А. Будзинским в Анапе был открыт ряд санаторно-курортных учреждений, где проходили лечение взрослые и дети (водогрязелечебница с санаторией, Ортопедический институт с санаторией "Бимлюк"). Почти половина отдыхающих в Анапе были детьми, но пользоваться всеми благами курорта могли дети лишь сравнительно зажиточных родителей. Только в 1903 г. по инициативе Будзинского была создана благотворительная колония для бедных детей. Сюда привезли первых 16 детей из Петербурга, находившихся на воспитании в приюте "для детей-калек и паралитиков", учрежденном Василеостровским отделом общества попечения о бедных и больных детях. Их возраст варьировался от 2,5 до 16 лет. Детей разместили в здании местной школы. По приезде в колонию их осмотрели врачи и дали рекомендации. Лечение они проходили бесплатно в водогрязелечебнице Будзинского.

Для того, чтобы дети имели возможность лечиться без отрыва от учебы, стали открывать специальные учебные заведения. Одним из них стала "курортная" гимназия в Анапе, работавшая с 1907 г. для детей со слабым здоровьем и построенная по инициативе педагогов Е.Н. Вознесенской и В.П. Щепетева. В гимназии проходили обучение дети, привезенные родителями для восстановления здоровья. Дети совмещали учебу в гимназии с лечением в санатории Будзинского.

Российская Газета

Хорошим местом с точки зрения морских купаний считался Геленджик: дно бухты частью песчаное, частью из плитняка, заросшего морской травой, постепенно отлогое.

Геленджикская бухта защищена от ветров, что уменьшает силу прибоя. Здесь могли купаться не умеющие плавать и дети.

Особенно популярен был Тонкий мыс в северо-западной части бухты. С 1903 г. там стали открывать на лето детскую колонию, где отдыхали ученики городских училищ Екатеринодара. В 1910 г. по инициативе Екатеринодарского Общества попечения о бесприютных детях на Тонком мысу была основана колония для бесприютных детей "Во имя Христа Спасителя", преобразованная в 1912 г. в санаторию. В 1913 г. Кубанское медицинское общество на Тонком мысу открыло детский костнотуберкулезный санаторий имени Н.И. Пирогова.

Любочке - пирожок, Вовочке - футбол

Конечно, детей везли к морю, чтобы укрепить или поправить их здоровье, но все же это было время отдыха с достаточным количеством свободного времени. Ребятню надо было чем-то занимать. Большую часть времени они проводили у моря: купались, играли на берегу.

Картина такой идиллии на золотом пляже Анапы описана одним из очевидцев: на ровном песчаном берегу пестрили сотни белокурых, русых и черных детских головок. Большинство детей были в сопровождении матерей, гувернанток, бонн и нянь. В руках почти каждый ребенок держал игрушечные ведра, совки, лопатки, сетки для ловли бабочек, кораблики. Дети шумно купались, строили из песка домики, "каждый сообразно своему вкусу и фантазии", рыли колодцы, наполняя их морской водой, пускали кораблики. Некоторые просто барахтались, ворочаясь с боку на бок в пушистом песке. Часто слышались оклики старших, предлагающих

"Любочкам, Вовочкам и другим" пирожки, кефир, фрукты и проч., заботливо принесенное с собой. Тут же сновали продавцы печенья и плодов. Неподалеку находился киоск с прохладительными напитками. Взрослые вразброску, в ленивых позах располагались на траве, "кто с книгой, кто устремив мечтательный взор в безбрежный простор". Можно было видеть "няньку, в платье влезшую по пояс в воду, чтобы поймать резвого шалуна, не желающего расстаться с морем, гимназистов-подростков, щеголяющих лишь в штанишках, отдавших во власть солнца грудь и спину".

В остальное время дети зачастую сами находили себе занятия: гоняли в футбол, устраивали посиделки с различными играми, увлекались фотографированием, устраивали концерты и ставили спектакли.

Некоторые частные лица (педагоги, врачи) и общественные организации устраивали игры, праздники, оборудовали детские площадки. В Анапе регулярно под наблюдением врача проводились гимнастические игры на свежем воздухе. Начало им было положено в 1899 г. приехавшими на отдых педагогом Б.А. Краевским и врачом Будзинским, который тогда был председателем комитета харьковских детских колоний. В городском саду подготовили площадку, приобрели спортивный инвентарь. Вход сделали бесплатным. Ребята были в восторге, а взрослые записывали сценарии.

Такие игры затем стали регулярными.

В 1909 г. игры на площади около лечебницы Будзинского проводились два раза в неделю с 18 до 19 часов, участие в них стало платным (5 руб.), но деньги поступали в фонд Анапского городского попечительства о бедных.

В декабре 1910 г. в Анапе появилось Общество содействия физическому воспитанию детей. На его площадках проводились игры, занятия гимнастикой. Общество организовывало прогулки, экскурсии.

Российская Газета

В 1913 г. вся территория напротив санатории Будзинского была обнесена оградой - здесь устроили специальную площадку для игр и площадку для футбола. Игры проходили под наблюдением членов Общества содействия физическому воспитанию детей.

Руководителями пригласили двух женщин, одна из которых была так называемой фребеличкой, то есть воспитательницей детей дошкольного возраста по методу немецкого педагога Ф. Фребеля, а вторая - лесгафтичкой, то есть выпускницей Высших научных курсов подготовки воспитательниц и руководительниц физического образования П.Ф. Лесгафта.

Арабские хороводы и детские конкурсы красоты

Развлекательная индустрия побережья была ориентирована тогда в основном на взрослых, но постепенно стала формироваться и детская программа. Интересным явлением были праздничные гуляния для детей. Так, летом 1903 г. в Новороссийск приехал инициатор детских увеселений А.Э. Щепанский-Болеславович, уже объехавший Крым. Он предположил устроить детское гуляние в городском саду по следующей программе: игра с цветами, бельгийские игры (специально для учеников), китайский праздник, игра с чулками, арабские хороводы, великан и карлик (состязание), бой флажков, римская королева или международное шествие с костюмированными упражнениями, общецветочное "corso" (видимо, парад цветов), швейцарская борьба между двумя мальчиками, выбранными из публики; "ученические танцы с наградами, а также общие танцы".

С 21 часа на сцене летнего театра ожидалась "феерия" с пением, национальными танцами и живыми картинами. Детям должны были раздавать шапочки, ленты, шарфы, флаги и проч.

Одновременно в город прибыл известный лектор по вопросам физического и нравственного воспитания детей И.М. Радецкий, который устроил на детской площадке Общества содействия защите и воспитанию детей большой праздник с музыкой, пением, танцами и играми. Вход был бесплатным.

Детский праздник Радецкого имел больший успех и собрал свыше 2000 детей. Под звуки оркестра, исполнявшего легкие, веселые вещи, детвора играла в кошку и мышку, золотые ворота, танцевала, устраивала хоровые пения, бегала и резвилась. Попутно Радецкий внушал детям правила благопристойности, взывал к их лучшим чувствам, указывал, что нехорошо сильному обижать слабого, разорять птичьи гнезда и т.д. Дети отвечали, что больше не будут. Когда Радецкий стал прощаться, дети приуныли, окружили его и выражали "беспредельную благодарность".

В июле 1903 г. Общество благоустройства курорта Геленджик устроило детский праздник на берегу моря, на Лермонтовском бульваре. Программа включала триумфальное шествие детей с флагами, ловлю сюрпризов на удочку, игру "Веселый китаец-мячелов", кукольный базар и лошадиную ярмарку, стрельбу в цель из детских пистолетов, осторожную переправу с яйцом в руке (на приз для девочек), бег на приз для мальчиков, танцы и летучую почту. Во время праздника играл оркестр, работали буфеты. Гуляние завершил фейерверк. Для удобства публики расписание парохода "Отважный", ежедневно курсировавшего между Новороссийском и Геленджиком, было скорректировано так, чтобы жители и отдыхающие Новороссийска тоже могли поучаствовать в празднике. Вход на гуляние был платным: для взрослых 35 копеек, для детей с правом получения флага 20 копеек.

Во время народных гуляний иногда устраивали детские конкурсы красоты. К примеру, в 1913 г. по черноморскому побережью гастролировал фокусник Пинетти, в фееричной программе которого значился "конкурс детской красоты" с выдачей ценного жетона на память.

Ставились спектакли для детей, устраивались концерты. Так, в Анапе 27 июля 1903 г. с целью дать возможность повеселиться детишкам приезжей публики состоялся детский спектакль (драматическая фантазия Я.П. Полонского "Лесные чары"), который завершился танцами для детей.

Новым увлекательным развлечением и средством просвещения в начале XX в. стал кинематограф. Например, анапский электробиограф (кинотеатр) "Сатурн" во время курортного сезона 1913 г. регулярно с 16 до 19 часов демонстрировал специальную программу для ребят школьного возраста, составленную из "видовых, научных и комических картин". Эти сеансы дети охотно посещали.