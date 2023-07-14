Что нужно знать, чтобы разобраться в культурном коде

Хотя бы раз вы слышали словосочетание «культурный код». Обычно его используют, когда говорят о произведениях искусства или культурных практиках, которые человек не может понять — для этого нужно изучать чужие традиции, нормы, чужой культурный код. Но что такое культурный код на самом деле — ключ к чужой культуре или сейфовый замок?

© Unsplash

Мы разобрались и делимся с вами.

Видео дня

Что такое культурный код и из чего он складывается?

Определения культурного кода разнятся в зависимости от трактовки учеными.

В семиотике культурный код — это одновременно знаковая структура и свод правил по упорядочиванию знаков — вместе они позволяют раскрыть смысловое содержание культурного элемента, например, отдельного слова или чего-то сложного — литературного произведения, фильма. Например, в таком смысле культурным кодом пользуются для адаптации реплик героев при локализации фильмов. Когда герои ругаются, дубляж делается с поправкой на возрастные ограничения (поэтому в России существует официальный дубляж и культовые «переводы Гоблина»).

А в случае локальных шуток, переводчики при возможности используют аналогичные события в стране, на язык которой делается перевод (так поступают с шутками про выборы).

По мнению культурологов же культурный код — это набор характеристик, которые помогают идентифицировать культуру.

Например, именно элементами национального культурного кода пользуются режиссеры, чтобы показать, что место действия в фильме — условно — Париж. Вам покажут столик на двоих с вином и багетом, на небе будет играть красками закат, а за кадром — музыка Мориса Ларканджа, вам даже не нужно видеть Эйфелеву башню, чтоб понять, что герои сейчас либо пойдут гулять по Елисейским Полям, либо будут грабить Лувр.

Обе трактовки культурного кода спокойно сосуществуют и дополняют друг друга. Так что можно говорить, что культурный код состоит из речевой характеристики, символов, ассоциаций, стереотипов и поведенческих норм.

Культурный код как молекула ДНК

Культурологи считают, что культурный код — не конечная величина. Он складывается из прошлого культурного опыта общества, информация собирается, скручивается и упаковывается в конечный культурный продукт, как в молекуле ДНК — вроде нам представлен самостоятельный продукт, будь то книга, фильм или даже рекламный ролик, но он будет пронизан отсылками к тому, что уже когда-то было воспроизведено. Это не обязательно будут прямые отсылки к книгам, фильмам или речам политиков, но они могут неявно присутствовать.

Так примером и компактным носителем культурного кода для разных территориальных, профессиональных и гендерных обществ могут быть сериалы, такие как «Клиника», «Секс в большом городе», «Офис», «Симпсоны» или российский сериал «Универ». В них вы найдете и ключевые ситуации, которые будут характерны для того или иного типа сообщества (студентов, врачей, одиноких женщин за 30). А также основные реакции, которые также являются частью культурного кода, и контент, который герои при этом употребляют — какие новости их беспокоят, какие премьеры они ждут вместе с реальными зрителями.

Как читать культурный код?

Понимать культурный код нужно хотя бы ради того, чтобы при коммуникации с людьми из другой группы (или при просмотре фильма на языке оригинала) не чувствовать, что вы чего-то недопонимаете. Порой для лучшего понимания произведений и людей нужно совершать полноценные историко-культурные исследования, но в большинстве случаев вы можете использовать несколько простых приемов.

Изучайте язык

Культурный код зашит в слова, фразеологизмы и идиомы. Поэтому, чтобы коммуникация не прерывалась уже на этапе первых фраз, вам нужно изучать язык другой культуры. Это может быть как иностранный язык и чужой диалект, так и профессиональный лексикон, который используется узким кругом людей.

Обращайте внимание на контекст