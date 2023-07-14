День металлурга 2023: дата, кого поздравляем, история праздника

День металлурга в России в 2023 году отмечается в воскресенье 16 июля.

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«Рамблер» расскажет все о празднике, посвященном важнейшей отрасли российской экономики.

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Дата праздника

Профессиональный праздник День металлурга в России отмечают каждый год в третье воскресенье июля – в этот раз дата выпала на 16 число. Праздник отмечается также в Белоруссии, Украине и Казахстане.

История праздника

28 сентября 1957 года Президиум Верховного Совета СССР объявил третье воскресенье июля Днем металлурга. Праздник был учрежден как дань металлургической промышленности Советского союза, которая сыграла значительную роль в восстановлении СССР после Великой отечественной войны.

О героизме советских металлургов говорится даже в культовой песне «День Победы» Владимира Харитонова :

«Дни и ночи у мартеновских печей

Не смыкала наша Родина очей».

Металлургическая промышленность СССР, действительно, играла ключевую роль во время Великой Отечественной войны, предоставляя необходимые материалы для производства оружия, техники и другого оборудования. Важными достижениями металлургии в этот период были:

Увеличение производства стали: СССР смог значительно увеличить производство стали за счет мобилизации ресурсов и строительства новых металлургических заводов. Это позволило обеспечить армию большим количеством оружия и бронетехники.

Развитие новых сплавов: Металлургические инженеры разработали новые сплавы, которые обладали повышенной прочностью и устойчивостью к различным воздействиям. Это позволило создавать более эффективное оружие и бронетехнику.

Рационализация производства: Во время войны в металлургии были внедрены новые методы и технологии, позволяющие повысить эффективность производства и сократить затраты ресурсов. Это позволило увеличить объемы производства и снизить временные и материальные затраты.

Развертывание производства в условиях оккупации: Важным достижением металлургической промышленности СССР была способность развернуть производство в условиях оккупации. Многие предприятия были эвакуированы в глубь страны, что позволило сохранить их производственные мощности и обеспечить поставки необходимых материалов.

Благодаря усилиям металлургической промышленности СССР удалось обеспечить армию необходимыми материалами и оружием, что сыграло важную роль в победе в Великой Отечественной войне.

Указ об учреждении Дня металлурга был подтвержден Верховным Советом 1 октября 1980 года и 1 ноября 1988 года. Особенно широко отмечается праздник в тех российских городах, где возведены металлургические предприятия. Среди них Старый Оскол, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Магнитогорск, Челябинск, Череповец, Таганрог, Липецк, Мончегорск и другие. Чаше всего праздник начинается с утреннего парада и заканчивается вечерней концертной программой.

Когда СССР распался, праздник сохранил свою значимость во всех государствах СНГ, в которых металлургия влияет на экономику страны.

Медали и звания

В списке почетных званий России существует звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».

Банк России 30 июня 2020 года выпустил монету 10 рублей, посвященную профессионалом одной из самых важных отраслей отечественной промышленности, добывающих металлы из руд и другого сырья.

Как отмечается День металлурга

Крупные промышленные центры страны празднуют День работника металлургической промышленности с особым размахом. Например, в Новокузнецке в этом году запланирована целая программа с концертом, фейерверком и анимацией. В Красноярске масштабный праздник устроит 15 июля крупнейшая алюминиевая компания РУСАЛ. День будет спортивно-музыкальном: намечается концерт кавер-группы «Простые вещи», показательные выступления гимнасток, шоу паркурщиков, а затем на сцене появится группа Reflex и Ирина Нельсон.

В городе Новотроицк 15 июля также решили устроить большой праздник, пригласив еще и известных на всю страну звезд. 5 июля в Новотроицке запланированы праздничные мероприятия в честь Дня Металлургов. По традиции, город с масштабом отмечает этот праздник. На стадионе «Металлург» выступит Nyusha и группа «Руки Вверх!».

Кроме того, в этом году запланированы спортивные соревнования и различные развлекательные мероприятия.