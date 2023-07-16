Пионерское лето: какими были советские лагеря для детей и что с ними сейчас

Колонна автобусов в сопровождении милицейских авто, любопытные детские мордашки, прилипшие носами к окнам…

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Когда-то лето имело и такую примету. Автобусы пропускали, улыбаясь: в лагерь едут, счастливчики! А вот согласно недавнему опросу РБК, лишь каждый шестой современный родитель теоретически готов отправить дитя в лагерь. Пусть дома сидит. Да, играет в телефон, но... Так спокойнее...

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Дешево и умно

В большинстве своем советские дети пионерские лагеря любили. Это была особенная жизнь, к тому же без бабушек и «предков», пусть и очень любимых. Там находили настоящих друзей и приятелей на одну смену, там случались первые влюбленности (словосочетание «на пионерском расстоянии» пошло с лагерных танцулек, где расстояние между танцующими в паре было обратно пропорционально их чувствам друг к другу).

По ночам девчонки мазали зубной пастой («Поморином») мальчишек, и наоборот. Кто проспал — просыпался перемазанным, под общий хохот. В лагере работали кружки, проводили соревнования, пели песни и разводили костры. Но главное — это была система, не позволявшая детям оставаться летом без надзора и, самое важное, без дела.

Советская педагогика знала, что если не занять мозги и руки детей и подростков, они быстро найдут им применение. И не факт, что позитивное. Лагерь спасал ребенка — от скуки. Родителей — от головной боли, с кем оставить дитя. Дети же в социуме себе подобных и равных (что важно!) учились выстраивать отношения, отстаивать свои интересы и идти на компромиссы.

Сейчас, конечно, трудно в это поверить, но за путевку для ребенка на 21 день родители эпохи СССР отдавали от 9 до 12 рублей, что составляло 10 процентов ее стоимости; остальное оплачивали профсоюзы. И за эти деньги за твоим ребенком не просто присматривали, а воспитывали его, учили и лечили, если нужно, — медсанчасть была при каждом лагере.

Первые лагеря начали возникать в Советской стране вскоре после того, как в 1922 году «родилась» пионерская организация. Спустя год, в 1923-м, то есть 100 лет назад, в пионерлагерях уже «отбывали» смену за сменой дети, а в 1925 году возник лагерь «Артек», изначально предназначенный для лечения больных туберкулезом детишек. Позже он стал всесоюзной здравницей, в которой отдыхали также дети из дружественных нам зарубежных стран. Пионерлагеря на Черноморском и Азовском побережьях были либо всесоюзными, либо республиканскими, либо принадлежали богатым предприятиям, способным содержать корпуса и инфраструктуру заведения.

Но большинство детей отдыхали все же в лагерях попроще. Деревянные корпуса, как правило, по домику на каждый отряд, располагались обычно в лесных массивах, неподалеку от реки или озера. На территории были футбольное поле, скромная, но все же своя библиотека, корпус столовой и площадь для всеобщего лагерного сбора — вокруг реющего в небе флага страны и знамен отрядов. Расширяя сеть пионерских лагерей, государство заботилось о здоровье юных граждан и вкладывалось в будущее: дети — вырастают, рожают детей, и пусть новые поколения будут здоровыми!

Пора... забыть?

Память наша не слишком надежна. Как оказалось, многие уже и не помнят, что у пионерлагерей были свои «подвиды»: лагерь мог быть загородным, городским, колхозным или межколхозным. Школьники старше 14 лет и учащиеся ПТУ ехали обычно в оздоровительные, спортивные, туристские, профильные (юных техников, натуралистов и др.) лагеря, а также в лагеря труда и отдыха.

А переименование пионерских лагерей в детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) произошло в результате принятия Секретариатом ВЦСПС Постановления от 11 мая 1990 г. № 7–21.

Вот как вспоминал об этом последний председатель Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина, секретарь ЦК ВЛКСМ Игорь Николаевич Никитин:

— Пионерлагеря были на балансе профсоюзов, и вопрос о них решался в ВЦСПС. В это время его секретарем был бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин. Единственное, в чем он мне смог помочь, — это провести спецзаседание Секретариата ВЦСПС по этому вопросу. Я как мог настаивал на сохранении пионерства, но все были против этого и выступали за переименование пионерлагерей в ДОЛ. С тех пор и не стало пионерских лагерей как массовой системы, но они остались как лагеря, организуемые сохранившимися пионерскими организациями России.

Вот что рассказывает Вадим Пилер, координатор Мосгорсовета пионерской организации (МГСПО) с 2022 года, руководитель районной пионерской организации Раменки с 1997 года, пионервожатый с 1984 года: — После появления ДОЛ на сменах 1990 и 1991 годов ребятам предлагалось выбрать профиль деятельности своего отряда и отдыхать по этому профилю. Но для профильной деятельности вожатые должны быть подготовлены… В общем, все зависело от вожатого — готов он был дать ребятам то, что они хотели, или нет.

А с 1992 года количество и «оздоровительных» лагерей пошло на спад. Предприятия и учреж дения либо отказывались от «непрофильного актива», либо сами прекращали свою деятельность — по разным причинам. Количество «заброшек» — заброшенных или «законсервированных» бывших пионерских лагерей — увеличивалось в геометрической прогрессии.

...К концу 90-х годов ХХ века сохранившиеся детздравницы стали коммерческими предприятиями, оказывающими «услуги по отдыху и оздоровлению детей».

— Появляются ДОЦы, ДОЛы, ДЗОЛы, ДООЦы, и в большинстве таких лагерей сразу предлагают «суперпрограммы» отдыха и оздоровления детей. А что нужно от детей? Дисциплина! — рассуждает Вадим Пилер. — Но, к слову, очень часто в такие лагеря едут мотивированные и профессиональные команды вожатых, и детский отдых становится отличным приключением.

Так появляются «Лагеря героев», «Ратников», театральные и медиапрограммы, языковые лагеря… Многое меняется, и сегодня родители могут купить своим детям путевки в любой лагерь. Были бы деньги... Но самой большой редкостью сегодня, констатирует Пилер, является покупка путевки в пионерский лагерь.

— Не тот, в котором играют «в пионеров» по программе «Советская ностальгия», а в настоящий! В таких лагерях работают пионервожатые, современные юноши и девушки, там воспитанники живут по пионерским законам и являются пионерами, звучат подзабытые многими сигналы горна, призывающие на подъем, зарядку, еду, линейку, сон.

Но какие горны, если пионеров отменили 30 лет назад? — Ничего подобного, — улыбается Вадим Пилер. — Не отменили. Не смогли, хотя очень хотели. В октябре 1990 года на Х Всесоюзном пионерском слете в «Артеке» действующие пионерские и детские организации 15 республик СССР, в том числе из регионов России, решили сохранить свое объединение в формате Международного союза и назвали его сложно: СПО-ФДО — Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций. И в этом союзе пионерские и детские организации с тех пор и работают. Вне политических партий, вне конфессий, соблюдая принцип свободы совести. Вот потому и есть у нас пионерские лагеря!

В Москве сегодня работают три пионерских лагеря, рассказывает Вадим Пилер: городской лагерь «Крылатый», проводящий уже 46-ю свою смену, палаточный лагерь пионерского актива «Парусный» МГПО, организуемый районной пионерской организацией «Раменки», похожий, к слову, на первые лагеря ХХ века, но с электричеством и интернетом, а также проводятся творческие смены «Тимирязевского инструктивного лагеря» Тимирязевской пионерской республики Москвы.

— Лучшие пионерские традиции «Артека» и «Орленка» живут в Настоящем пионерском лагере «Задорный» в Пермском крае, который принимает летом до 300, а зимой до 120 человек. Спрос на путевки велик.

А еще в пионерии есть свой Международный пионерский лагерь. Его организаторы — Иркутская областная пионерская организация, входящая в СПО-ФДО.

То же, да не то

Таких пионерских лагерей, как в СССР, нигде в мире не было. Но были аналоги. В Америке, например, и ныне популярны летние лагеря по снижению веса. Популярны и religious camps: религиозные лагеря. В них запрещены планшеты и телефоны, идет изучение религии и воспитывается толерантность к людям различных вероисповеданий. Набирают популярность образовательные и профильные лагеря, а также лагеря научные — так вкладывают деньги в будущих ученых.

Чем отличаются пионерские лагеря от оздоровительных?

— Пионерские лагеря не оказывают услуг, — объясняет Пилер. — И в них действует система самоуправления. И взрослые, и дети знают свои права и обязанности. В первую свою смену ты приезжаешь новичком, но на следующее лето можешь приехать инструктором. Пионерский лагерь — это результат коллективного труда и заботы и ребят, и взрослых, где все по-честному и на равных.

Увы, в этом году ситуация с ДОЛами оказалась непростой. Вице-премьер Татьяна Голикова, докладывая перед началом сезона об организации отдыха в ДОЛах, сообщила, что в этом году будут работать 39 000 таких детских организаций, которые обеспечат отдых более 5,1 миллиона детей. Но цены на отправку детей в ДОЛы по весне выросли. Печалила людей и отмена системы кешбэка, позволявшей вернуть сумму около 20 000 рублей. К главе правительства Михаилу Мишустин у уже обратились с просьбой о возврате программы.

В среднем, подсчитали родители, хорошие ДОЛы стоят нынче в районе 3000 рублей за сутки. Пребывание в течение 14 дней в спортлагере обходится примерно в 58 тысяч рублей, 21 день в Анапе — около 115 тысяч рублей (без проезда), подмосковный лагерь — 78 тысяч рублей за 21 день.

...Эх, ностальгия! Те предприятия, что побогаче, еще силятся сохранять подведомственные им лагеря, но «для своих»: дорого, не окупается, трудно — толпы проверяющих! Интерес к такому виду отдыха детей несколько упал еще и потому, что определенная часть публики сосредоточена на особом отношении к себе и ребенку, не видит его «равным среди равных». Да, и мы сами, и дети стали другими — это факт. Но правда и в том, что дети после хорошего лагеря меняются, становятся внимательнее, собраннее, ответственнее...

Было в этом что-то особенное, важное — в этой школе социума и искрах большого костра, несущихся в темное летнее небо.

КСТАТИ

В России появился принципиально новый туристический продукт — «пионерские» лагеря для взрослых, в которых отдыхающим предлагают окунуться в атмосферу детства: петь песни у костра, заниматься творчеством и так далее. В Калужской области цена за неделю — от 30 000 рублей, включая дорогу. В полуспортивном лагере для взрослых под Нижним Новгородом за неделю берут от 45 000 рублей без трансфера и проживания, а в Сочи — от 50 000 рублей с человека, куда входит проживание и питание без учета стоимости проезда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Степанов, исполнительный директор Международного союза детских общественных объединений СПО-ФДО:

— После того как профсоюзы лишились фондов соцстрахования, система профсоюзных лагерей, спортшкол и учреждений культуры профсоюзов стала сокращаться. Сейчас строятся новые детские оздоровительные лагеря, но большинство из тех, что существовали в СССР, закрыты или уничтожены. Настоящих детских лагерей стало в 10 раз меньше. Но память о пионерлагерях остается на всю жизнь, как и дружба пионеров.

Мы в ЦС СПО-ФДО отмечаем и поддерживаем такое социокультурное явление, как сообщества воспитанников пионерских лагерей. Пионеры и вожатые спустя десятилетия общаются! Например, спустя 40 лет вожатый лагеря «Дружба» Виктор Чернышов и старший вожатый Алексей Баукин не только продолжают работать в пионерской организации, но и поддерживают связи со своими воспитанниками из 10 стран мира!

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