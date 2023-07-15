Бегемот Кениг с помпой отметил день рождения

Во время праздника он был в прекрасном настроении, много общался с гостями и с большим удовольствием съел огромный торт.

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Большереченский зоопарк отметил юбилей своего самого эксцентричного обитателя - бегемота Кенига - ему исполнилось 35 лет.

В честь дня рождения Кенига была организована вечеринка, на которую собрались множество гостей, включая посетителей зоопарка и работников. Специально для него на праздновании дня рождения был приготовлен фруктово-овощной торт, а также десерт из капусты - его любимое лакомство.

«Кёниг,как истинный гурман, целый час смаковал торт! Отдельное спасибо девочке Злате за столь милую открытку для нашего бегемотика!! Все мы были очень тронуты! Сохраним воспоминания на долгую память», - рассказали сотрудники зоопарка.

История Кенига и его подруги Мальвины началась в 1989 году, когда они приехали в Большереченский зоопарк из Калининграда. Родители бегемота - Хан и Мэри - подарили жизнь еще 25 бегемотикам, которые были отправлены в другие зоопарки. С тех пор Кениг стал одной из главных достопримечательностей зоопарка.

Кениг, известный своей эксцентричностью, всегда был особенной фигурой в животном мире региона. Еще в 2004 году, будучи совсем молодым, он пытался покинуть зоопарк, взломав ограждение и отправившись в плавание по реке Большая вместе со своей спутницей Мальвиной.

В это же время неподалеку два рыбака мирно дремали за удочками после определенной порции спиртного. Внезапно в трех метрах от них из воды показались четыре гиппопотамьих уха, а затем над водой разверзлась огромная пасть сильно проголодавшейся бегемотихи Мальвины.